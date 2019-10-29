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Общество
29.10.2019 23:11
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Суду показали ночь выборов. И уборщицу вместо подсчета результатов

Во Фрунзенском суде состоялся сеанс просмотра видео с ночи выборов в УИК №2094. Он грозит отменой результатов голосования по всему округу. До решения дела по существу все любопытствующие смогут прийти на повтор.

Суду показали ночь выборов. И уборщицу вместо подсчета результатов

Наиль Фаттахов/ТАСС

В ночь с 8 на 9 сентября на избирательном участке №2094 в муниципальном образовании «Купчино» было жарко. В соответствии с жанром, было все: дерзкое похищение документов из рук полиции, визит Росгвардии, вынос бюллетеней.  Очевидцы утверждают, что ни подсчет голосов, ни финальное заседание комиссии вовсе не проводилось. Их слова подтверждают видеозаписи с камер наблюдения, которые 29 октября в рамках иска об отмене результатов выборов посмотрела судья Фрунзенского райсуда Елена Иванова. Повтор сеанса назначили на 12 ноября.

Отменить итоги результатов выборов по 218 округу в МО «Купчино» потребовал кандидат от «Яблока» Олег Куликов. Главная загвоздка аналогичных дел — предоставить доказательства не просто происходивших в ходе выборов нарушений, а факта невозможности установить результаты волеизъявления граждан. Истцу задачу упростила избирательная комиссия УИК №2094, которая, рассказывают свидетели, вовсе не потрудилась ни пересчитать бюллетени, ни упаковать и запломбировать их в соответствии с законом, ни провести итоговое заседание. Бюллетени, по словам очевидцев, просто сгребли со стола и, как были – неопечатанными, унесли восвояси. Но одно дело — показания людей, и другое – камеры наблюдения, которые исправно фиксировали все события.

Данные в систему ГАС «Выборы» были внесены на основании итогового протокола подсчета голосов. Если верить документу (есть в распоряжении и редакции, и судьи Елены Поповой), он был подписан в 4.49 утра 9 сентября.


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Запись с камер показывает, что в это время в помещении, где председатель УИК Василий Хавин и еще восемь членов комиссии якобы расписались на итоговом протоколе, никого, кроме уборщицы, не было.

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На предыдущем заседании суд приобщил к материалам дела записи с камер на УИК и ТИК.  Первую Горизбирком предоставил по запросу Куликова, вторую – по запросу полиции. Ответчиками по иску выступил УИК и территориальная избирательная комиссия №23, однако от участковой комиссии в суд никто не явился, а зря. Возможно, визит помог бы комиссии припомнить события послевыборной ночи.

Представитель ТИК выразил уверенность, что доказательства не позволяют рассмотреть вопрос по существу и потребовал запись напрямую от Горизбиркома и на диске. «Были предоставлены ссылки и проведено скачивание. К сожалению, по ссылкам нет возможности проверить идентичность, ну, или подлинность видеозаписей. Дело достаточно важное. Я просил бы уважаемый суд истребовать видеозаписи у Санкт-Петербургской избирательной комиссии с тем, чтобы мы ориентировались на видеозаписи, которые представлены СПбИК непосредственно», – заявил он, предположив, что «будут спорные моменты».

Член ТИК Дмитрий Мацедонский, который в суде предоставляет Куликова, отмел все возражения: «Ходатайство направлено на затягивание дела. Эти записи не произведены ни Куликовым, ни (свидетелем по делу) Егоровой, они сняты с официальных видеокамер, установленных избиркомами, были получены официальным путем. Доказательства, что на записях что-то другое, ответчиком не представлены».

Сеанс просмотра состоялся. Суду истец предложил промотать видео сразу к интересному. Ключевые события в многочасовом видео борцы за честные выборы пометили с точностью до секунд. В три ночи, после того как комиссия оформила результаты по губернаторским выборам, вскрыли и вывалили на стол муниципальные урны. В 3.12, после попытки вынести с участка мешок со списками избирателей, его передали под защиту полиции. В 3.23 в помещении для голосования появляются двое неизвестных, которые выхватывают у правоохранителей избирательную документацию и после короткой битвы убегают с ценной добычей. В 3.38 на участок прибыли сотрудники Росгвардии. Спустя 43 минуты приезжают люди, похожие на председателя территориальной комиссии Михаила Левина и главу МО «Купчино» Михаила Черепанова. Все это время бюллетени непосчитанными лежат на столе. В половину пятого двое мужчин, в которых истец узнал главу УИК Хавина и секретаря комиссии Алексея Орлова, сгребают бюллетени, и в компании «двойников» Левина и Черепанова покидают участок.


Процесс составления жалобы наблюдателями и членами комиссии прерывает сотрудник школы, в которой проходило голосование. Он просит освободить спортзал. В 4.44 помещение покидает полиция, почти 5 минут безлюдной тишины — и в 4.49 входит уборщица. Во второй серии, которую истец показал суду, события разворачиваются той же ночью, но уже в ТИК. На часах — 4.50, тройка героев за исключением мужчины, похожего на главу МО, появляется в территориальной комиссией с некой поклажей.

Во время просмотра видео все участники заседания сгруппировались у стола судьи. Во время сеанса слышались лаконичные комментарии: «Все, бюллетени уходят. Теперь 4,49. Включите, пожалуйста, когда комиссия заседает». «Там уборщица», «подсчет не производится», «4.30, их начинают собирать». «4.43. Это директор школы», «4.49....никого нет».

Представитель территориальной комиссии в суде заметил, что ТИК внес данные в систему «Выборы» на основании представленного протокола, сомневаться в подлинности которого у комиссии причин не было. «Тик №23 «в домике», потому что у них есть протокол», – со смехом прокомментировал Мацедонский.

Показания в суде дала Екатерина Егорова, кандидат и член комиссии с правом совещательного голоса, которая находилась на участке с 8 утра и до окончания событий. Она подтвердила, что подсчет бюллетеней так и не состоялся, а сама документация хранилась за пределами сейфа. «Мы пытались их подсчитать. Мы пытались достать пачки, которые представляли собой вбросы. Я со своей стороны встретила сопротивление со стороны Харина», – рассказала она.

Судья Елена Попова приняла решение дождаться записей на диске напрямую от Горизбиркома, а также материалов дела о похищении списков избирателей. Следующее заседание назначили на 17.00 12 ноября. В этот же день на полчаса раньше начнется заседание по иску Куликова  об отмене итогов выборов по соседнему УИК №2092.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

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