«Могущественный Су-35 "Фланкер"». Бельгийские военные показали перехват российского истребителя над Балтикой

Истребители F-16 военно-воздушных сил Бельгии перехватили несколько российских самолетов над Балтикой. Об этом 29 октября сообщается в Twitter бельгийских ВВС. Там же опубликована фотография перехвата.

«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35 "Фланкер"», — гласит подпись к снимку.

@BeAirForce #F16's currently deployed near #NATO’s North-Eastern border have successfully intercepted some Russian aircraft today, amongst which a powerful Sukhoi #SU35 ‘Flanker’. Our pilots and ground personnel did a great job, safeguarding the European NATO airspace once again. pic.twitter.com/09gQFw7llH