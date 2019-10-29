Финны рассказали, когда справятся с задержками на железной дороге. Пока же очередные пассажиры «Аллегро» пересели на автобусы

Нормальное движение поездов между Финляндией и Россией будет восстановлено в среду. Об этом вечером 29 октября сообщил оператор финских железных дорог. Тем временем, очередные пассажиры «Аллегро» пересели из вагонов в автобусы.

На территории Финляндии остановился фирменный состав №788 сообщением Хельсинки – Петербург. Пассажиры перевозятся автобусом между Вайниккалой и Лаппеенрантой. №786, как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, прибыл в Северную столицу с опозданием на 54 минуты. Финны обещают, что неудобства исчерпают себя завтра, когда дефект на линии будет устранён.

Напомним, виной всему стала подломившаяся по неизвестной причине опора бетонного электрического столба на отрезке пути между Райпо и Вайниккала (железнодорожный пункт пропуска). Столб накренился под собственным весом, и провода повисли над путями так, что у поездов нет возможности проехать. Контактные провода проходят на высоте шести метров над железной дорогой, сейчас они находятся на уровне 4-4,5 метра. Весь день их пытаются заменить. Изначально сообщалось, что движение будет восстановлено примерно к полуночи по Москве.



