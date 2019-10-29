Renault привезет в Европу свой самый маленький электрокар. Из Китая

Компания Renault объявила, что привезет на европейский рынок свой самый маленький электромобиль City K-ZE, который был создан и выпускается специально для Китая. Возможно, что он будет продаваться под румынским брендом Dacia, принадлежащим Renault.

Для того, чтобы продавать этот автомобиль в Европе, необходимы некоторые модификации, прежде всего в области стандартов безопастности, сообщает 29 октября Autocar. Возможно, что для этого даже будет создана специальная европейская версия, с существенными отличиями от китайской.

В Китае маленький городской кроссовер пользуется особой популярностью у молодежи – в качестве первого в жизни автомобиля – и продается по цене, эквивалентной 8000 евро. По габаритам он близок к японскому kei car и существенно меньше компактного «европейца» Renault Zoe.





Также, приспосабливая этот суперкомпактный электрокросовер для Старого Света, скорее всего, придется постараться увеличить емкость батареи и, соответственно, пробег на одной зарядке. Имеющегося запаса хода в 250 километров сегодня на рынке Европы явно недостаточно, даже если принимать во внимание сугубо городскую среду обитания.

Однако небольшой объем батареи, более чем умеренная мощность двигателя – всего 44 лошадиные силы – и максимальная скорость лишь 60 км/ч позволяют снизить себестоимость автомобиля настолько, что он вполне может продаваться по заявленной цене «около 10 000 евро». Выпускаться «европейский» Renault City K-ZE будет на том же заводе в городе Шиянь, что и его китайский собрат.