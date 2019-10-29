Мосты под Петербургом строят из нелегальной древесины. Полиция уже второй раз проводит обыск в администрации Тихвина

Сотрудники полиции Тихвинского района Ленобласти второй раз за неделю пришли с обыском в райадминистрацию. Поводом стало новое уголовное дело о незаконной вырубке леса для строительства очередного моста.

Об этом 29 октября сообщает 47news со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным издания, предметом интереса оперативников стал контракт на 2,1 млн рублей. За эти деньги нужно было восстановить деревянный мостик через реку Сарка на дороге «Новое Село – Пинега – Ладвуши» в Коськовском поселении. Договор был заключён в ноябре 2017 года между администрацией района и ИП «Ольга Жемчужникова». В том же месяце работы были приняты.

По версии полицейского следствия, в качестве материалов, предположительно, использовался лес, вырубленный недалеко от переправы. Брёвна якобы не соответствовали регламенту, а сам лес добыли незаконно, без необходимого разрешения. По предварительным данным, мост «украл» 12 кубометров леса на 300 тысяч рублей.

Контракт на мост через Сарку полицейские решили проверить после обысков 22 октября. Тогда следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о незаконной вырубке для переправы между деревнями Шижня и Ладвуши. Исполнитель контракта тот же — ИП «Ольга Жемчужникова».



