Opel станет полностью электрическим брендом к 2024 году

Марка Opel уже к 2021 году будет иметь как минимум восемь электрифицированных моделей в линейке, а к 2024 году планирует сделать электрическим весь свой модельный ряд. Перешедший под крыло французской PSA немецкий бренд, известный своим консерватизмом, решительно начал перестаиваться под требования нового века.

Уже на следующий год запланирован выход электрических версий вэна Opel Vivaro и следующего поколения Mokka X, а еще через год к ним добавятся Opel Combo и Combo Life и электрическая Zafira Life, сообщает 29 октября Electric Cars Report.

На данный момент немецко-французская марка выпускает доставшийся ей в «наследство» от General Motors электрокар Opel Ampera (он же Chevy Bolt), и в ближайшее время приступит к производству хэтчбэка Opel Corsa E и кроссовера Grandland X Hybrid4. Также в ближайшее время должна появиться и электрическая версия самого популярного автомобиля марки – Opel Astra.

По условиям приобретения бренда, французы не имеют права в дальнейшем использовать платформы «старого» Opel или любых других наработок GM. Поэтому все новые автомобили буду строиться уже на платформах PSA, то есть общих для Peugeot и Citrioen. В частности, та же электрическая Corsa теперь имеет ближайшим родственником DS 3 Crossback.



