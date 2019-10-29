«Л`Этуаль» хочет вернуть себе лидерство на рынке с помощью «Подружки»

Компания «Алькор и Ко» (управляет сетью «Л’Этуаль») подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 100% акций компании «Табер Трейд» (управляет сетью магазинов косметики «Подружка»). Об этом 29 октября пишет РБК.

По данным издания, ходатайство было заявлено еще 25 октября, однако решение по нему пока не принято. РБК отмечает, что по итогам 2018 года «Л'Этуаль» с 82,5 млрд руб. выручки впервые за 15 лет потеряла статус лидера парфюмерно-косметической розницы. Вперед вышла «Магнит Косметик» с 91,6 млрд выручки. Отметим, в сеть «Л'Этуаль» входят около 900 магазинов в 200 городах России.



