Адвокат сообщил, что полицейский не захотел быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился
Полицейский Максидов, проходивший в качестве потерпевшего по делу Самариддина Раджабова, якобы отказался считать себя потерпевшим и ушёл из МВД. Об этом 29 октября сообщил «МБХ Медиа» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
Он уточнил, что в деле об угрозе применения насилия остались только трое полицейских — Комбаров, Внуков и Линник.
«Максидов был допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие „предложило« ему „роль« потерпевшего, что его не устроило. К тому же, по нашим сведениям, он уволился из полиции после событий 27 июля», — сказал Бадамшин.
В своих первоначальных показаниях Максидов говорил, что слышал звук падения бутылки, но не видел, куда она попала. «С уверенностью могу сказать, что в меня она точно не попала», — написано в протоколе допроса Максидова. Остальные полицейские по-прежнему утверждают, что испугались звука.
Раджабова первоначально обвиняли по части 2 статьи 212 УК («Массовые беспорядки) и части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сейчас ему вменяют только угрозу насилия. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в силовиков на несанкционированном митинге 27 июля. Сторона защиты настаивает, что действия их клиента необходимо квалифицировать как мелкое хулиганство. В октябре рэпер Оксимирон заявил, что намерен записать совместный трек с Раджабовым.
Справка:
Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 318-й статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).