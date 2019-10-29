Адвокат сообщил, что полицейский не захотел быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился

Полицейский Максидов, проходивший в качестве потерпевшего по делу Самариддина Раджабова, якобы отказался считать себя потерпевшим и ушёл из МВД. Об этом 29 октября сообщил «МБХ Медиа» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Он уточнил, что в деле об угрозе применения насилия остались только трое полицейских — Комбаров, Внуков и Линник.

«Максидов был допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие „предложило« ему „роль« потерпевшего, что его не устроило. К тому же, по нашим сведениям, он уволился из полиции после событий 27 июля», — сказал Бадамшин.

В своих первоначальных показаниях Максидов говорил, что слышал звук падения бутылки, но не видел, куда она попала. «С уверенностью могу сказать, что в меня она точно не попала», — написано в протоколе допроса Максидова. Остальные полицейские по-прежнему утверждают, что испугались звука.

Раджабова первоначально обвиняли по части 2 статьи 212 УК («Массовые беспорядки) и части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сейчас ему вменяют только угрозу насилия. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в силовиков на несанкционированном митинге 27 июля. Сторона защиты настаивает, что действия их клиента необходимо квалифицировать как мелкое хулиганство. В октябре рэпер Оксимирон заявил, что намерен записать совместный трек с Раджабовым.



