«Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет». Клубничный король Грудинин не сможет расплатиться с акционерами своего совхоза

Бывший кандидат в президенты России от КПРФ, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин прокомментировал решение суда о взыскании с него 1 млрд рублей. Изданию Forbes 29 октября он заявил: «Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет. Поэтому главная задача (акционеров «Совхоза имени Ленина», подавших иск — прим. ред.) – захват «Совхоза» через изъятие у меня акций».

Предоставить более подробные комментарии Грудинин отказался. Его адвокат заявил, что решение суда будут оспаривать. Напомним, арбитражный суд Московской области взыскал с главы совхоза 1 миллиард 66 миллионов рублей в пользу акционеров предприятия. Они считают, что Грудинин нанес ущерб предприятию при передаче двух земельных участков совхоза компании «ТТ Девелопмент». При этом сам бывший кандидат в президенты уверяет, что эти сделки принесли компании прибыль в 2 млрд рублей.

Отметим, адвокат истцов уточнил, что если у Грудинина денег не найдется, то взыскание может быть обращено на заблокированные акции.



