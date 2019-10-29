"У инвалидов даже шпроты фиг отберешь". А в Лодейном Поле на деньги престарелых Новый год дегустировал директор

Администрация интерната для инвалидов в Ленобласти справила Новый год в туристической деревне. Там утка, фаршированная перепелами, и причал для яхт. Нюанс: на эти деньги должны были развлекать пожилых.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В комитет по соцзащите правительства Ленобласти на петербургской улице Лафонской утром, 29 октября, вошли вежливые штатские. Они же – сотрудники Следственного комитета Ленобласти и экономической полиции. Поднялись в отдел государственных стационарных учреждений, где, знаете ли, произвели обыск. В то же время к аналогичным манипуляциям приступили следователь лодейнопольского СК и оперативники местной полиции в "Лодейнопольском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов". Движения эти шли по делу о растрате с использованием служебного положения. Размер насчитан крупный.

– Ходит тут ОБХСС, говорят, по Мандрогам, по Новому году, – недовольно ответила на звонок одна из сотрудниц учреждения.

По данным 47news, речь о туристической деревне «Мандроги» в Подпорожском районе Ленобласти. Место известное и недешёвое – есть и причал для яхт. По версии следствия, в декабре прошлого года руководство интерната отпраздновало там корпоратив, потратив 660 тысяч рублей. Между прочим, для интерната – сумма приличная. Во всяком случае, именно она фигурирует в уголовном деле.

Как говорят в комитете соцзащиты, деньги были предназначены на проведение культурно-массовых мероприятий для постояльцев дома-интерната.





В доме том 350 человек. Сотрудников – 197. Это врачи, санитарки, прачки, хозперсонал и руководство. По словам медперсонала, на корпоратив в Мандроги ездила только администрация – директор, секретарь, пара заместителей, бухгалтера, кадровики и юрист – всего человек 15.

– Администрация отдельно, мы – отдельно празднуем. Сами кучкуемся, кто в магазине покупает, кто в кафе идёт. Премия по итогам года у нас тысяч пять. Слышали мы об этих Мандрогах, цены там говорят кусачие – рассказали в интернате.

Нехитрая арифметика говорит, что при ценах нынешнего года администрация потратила на новогоднюю пирушку 225 тысяч. Если же гости задержались на пару дней – то около четырёхсот. Возможно, остальное ушло на подарки или дополнительные услуги. Так, в Мандрогах предлагается «деревенский СПА» в фитобочках, прогулки на лошадях, а также «Занимательная беседа и дегустация на тему "История водки и правила пития".

Ближе к вечеру директор интерната Светлана Мудрова была задержана на двое суток, сообщили в СК Ленобласти. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Как говорят, есть в этой истории ещё один персонаж, заместитель директора по медицинский части Артур Раков. К нему тоже заходили. Телефоны обоих в течении дня были выключены. Здесь тишина понятна.

Если кто-то думает, что постояльцы интерната на Новый год остались с носом, то это ложь.

– Они продуктовые наборы получают в подарок. Там тушёнка или шпроты, печенье, чай и даже колбаса, – рассказала одна из санитарок, добавив, что подарки пациенты ценят. - Если получил, то фиг у него отберёшь.

Виктор Смирнов, читайте подробнее на 47news.ru