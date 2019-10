Самолет рухнул на жилой дом. Пожар после крушения охватил и соседнее здание

Легкомоторный самолет Cessna 414 рухнул на жилой дом в американском штате Нью-Джерси. Об этом 29 октября сообщает издание PIX 11.

Middlesex – Woodbridge (Colonia) – 80 Berkeley Ave – 2nd Alarm – plane crash into a home, 2 structures involved at this time. Unknown amount of injuries or death at this time pic.twitter.com/DYQZHUHZSa