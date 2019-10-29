Самолет рухнул на жилой дом. Пожар после крушения охватил и соседнее здание

Легкомоторный самолет Cessna 414 рухнул на жилой дом в американском штате Нью-Джерси. Об этом 29 октября сообщает издание PIX 11.

Middlesex – Woodbridge (Colonia) – 80 Berkeley Ave – 2nd Alarm – plane crash into a home, 2 structures involved at this time. Unknown amount of injuries or death at this time pic.twitter.com/DYQZHUHZSa — boroparkhocker (@boroparkhocker) October 29, 2019

После крушения начался пожар, который охватил и соседний дом. По предварительной информации от местных властей, в здании, в которое врезался самолет, людей не было. А из соседнего успела эвакуироваться одна женщина. В самолете находился один пилот, о его состоянии пока ничего неизвестно.



