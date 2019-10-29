За наушники и батарейки. Бывший начальник полиции на станции «Девяткино» подозревается в получении взятки

Северо-западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело против экс-сотрудника транспортной полиции. Бывшим начальник линейного пункта полиции на станции Девяткино Санкт-Петербург-Финляндского стал в ходе разработки отдела собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО.

Как сообщает пресс-служба СУ 29 октября, мужчина подозревается в том, что взимал с нелегальных торговцев, которые на станции распространяли мелочи типа батареек и наушников, мзду за то, что закрывал глаза на их работу. Только с этих лотков полицейский якобы получал взятки на общую сумму 148 000 рублей.

«Подозреваемый был уволен из органов внутренних за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает ведомство.



