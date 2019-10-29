Так принято в дипломатической практике. Россия примет ответные меры на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он пояснил, что так «принято в дипломатической практике».

Накануне болгарское агентство «Фокус» со ссылкой на МИД страны сообщило, что София потребовала у Москвы отозвать одного из своих дипломатов в связи с подозрениями в разведывательной деятельности, сообщают 29 октября РИА Новости .

Отмечается, что расследование вела прокуратура, но его пришлось завершить из-за дипломатического статуса подозреваемого.

В российском посольстве ситуацию не прокомментировали.





В заявлении болгарской прокуратуры отмечается, что расследование началось по сигналу от Агентства национальной безопасности. В ведомстве пришли к выводу, что дипломатический работник с сентября 2018 года собирал информацию, относящуюся к гостайне.

Для этого он якобы регулярно встречался с высокопоставленными болгарскими чиновниками, имеющими доступ к секретным сведениям, касающимся Болгарии, ЕС и НАТО.