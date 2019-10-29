Рейс Thai Airways из Лондона в Бангкок экстренно сел в Домодедово

Рейс Thai Airways из Лондона в Бангкок экстренно сел в Домодедово

Аэробус 380 тайской авиакомпании повернул над Воронежем, чтобы сесть в Москве. По предварительной информации, одному из пассажиров стало плохо во время одиннадцатичасового полета.

О том, что с рейсом Thai Airways, следующим из Лондона в Бангкок не все в порядке первым написал телеграмканал AviaChatChannel. Информация подтверждается и авиатрекером Flightradar24.

Фото с сайта flightradar24.com





По его данным в 15.35 маршрут борта изменился, и к 16.45 он уже летел на Москву.

Информаторы другого канала Aviaincidents уверяют, что изменение полета произошло из-за плохого самочувствия одного из пассажиров: «Будут госпитализировать в больницу из Домодедово».

Пока ни авиакомпания, ни аэропорт официально эту информацию не подтвердили.