Петербургские фонтаны засыпают до весны. Последним отключили у Казанского

Петербургские фонтаны впадают в спячку. Позднее всех в этом году заканчивает работать фонтан у Казанского собора, он стоит в списке на отключение самым последним.

Накануне именно этот источник стал достопримечательностью дня: туристы и петербуржцы фотографировали брызги на фоне первого снега, а сегодня спешили сделать красивые снимки льда у кромок гранитного бассейна. 30 октября в городе отключают последние из фонтанов – на улице Писарева, в Ново-Манежном сквере, на Манежной площади и у Воронихинской решетки.

В 2019 году в городе работали 58 фонтанов из 105, в том числе несколько больших комплексов. Специалисты ежегодно реставрируют водные системы, бортики и элементы украшений: так, в минувшем сезоне горожане получили восстановленный «пешеходный» фонтан с беседкой и мостиками в Любашинском саду и композицию на проспекте Королёва, 31, прозванную в народе «Мальчик и гуси». За обновление этих и нескольких других комплексов весной 2019 года проголосовали петербуржцы.





Фонтаны в городе – исторические и архитектурные памятники, и если белоснежные источники в Летнем саду появились ещё в XVIII веке, то некоторые бассейны власти создали во времена более современные и по просьбе самих жителей. Например, парк и водная система в саду 30-летия Октября появились в 1940-х годах после того, как активисты начали облагораживать территорию.

Впрочем, фонтаны в Петербурге нужны не только для красоты, но и для купания: несмотря на призывы не залезать в не особо чистую воду, летом и по празникам и дети, и взрослые не брезгуют не только сидеть на бортиках и мочить руки, но и бегать под струями. Во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году сотрудники Водоканала буквально умоляли воздержаться и не подавать дурной пример иностранцам.

Сезон водных развлечений начинается с середины апреля и длится до осени. Готовить к зиме фонтаны по всему городу традиционно начинают с октября: их осматривают и отключают. В этом году с первого ноября на часть из них повесят новогодние светящиеся украшения.

Если посмотреть на работающие источники до весны всё-таки захочется, придётся пройтись по дворцам: 28 октября в Малом Эрмитаже впервые за несколько десятилетий запустили «фонтаны слёз» в виде мраморного каскада раковин.