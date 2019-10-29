Голосуйте за лучшие компании города на «Фонтанке.ру»

Тысячи читателей «Фонтанки» уже отдали голоса за претендентов на получение ежегодной городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние». Именно вы решаете, кто станет лауреатом.

ГОЛОСОВАТЬ

На премию претендуют 120 компаний в 12 номинациях. Мы выбираем из тех, кто уже прошел предварительный отбор в первом туре, когда горожане называли наиболее достойные имена. Из тысяч названий самых разных компаний: автозаправки, кондитерские, спортклубы, магазины, банки, связь, такси, которыми жители Петербурга пользуются каждый день, были составлены шорт-листы. Они и участвуют в финальном голосовании.

В этом году мы выбираем лучших в номинациях:





– АЗС,

– банк,

– высшее учебное заведение,

– торгово-развлекательный комплекс,

– аптека,

– супермаркет,

– спортклуб и фитнес,

– такси и каршеринг,

– кондитерские и кофейни,

– оператор сотовой связи,

– общественное и культурное пространство,

– лучший работодатель Петербурга.

Второй этап голосования стартовал 16 октября, и за это время в некоторых категориях уже определились лидеры, а где-то идет крайне напряженная борьба. Отдать свой голос и позвать друзей тоже проголосовать можно до 30 ноября. В этот день голосование будет остановлено, и начнется подсчет голосов. Заходите на сайт премии и отмечайте свои любимые компании !

Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.