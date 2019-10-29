Городская премия
Голосуйте за лучшие компании города на «Фонтанке.ру»
Тысячи читателей «Фонтанки» уже отдали голоса за претендентов на получение ежегодной городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние». Именно вы решаете, кто станет лауреатом.
На премию претендуют 120 компаний в 12 номинациях. Мы выбираем из тех, кто уже прошел предварительный отбор в первом туре, когда горожане называли наиболее достойные имена. Из тысяч названий самых разных компаний: автозаправки, кондитерские, спортклубы, магазины, банки, связь, такси, которыми жители Петербурга пользуются каждый день, были составлены шорт-листы. Они и участвуют в финальном голосовании.
В этом году мы выбираем лучших в номинациях:
- – АЗС,
- – банк,
- – высшее учебное заведение,
- – торгово-развлекательный комплекс,
- – аптека,
- – супермаркет,
- – спортклуб и фитнес,
- – такси и каршеринг,
- – кондитерские и кофейни,
- – оператор сотовой связи,
- – общественное и культурное пространство,
- – лучший работодатель Петербурга.
Второй этап голосования стартовал 16 октября, и за это время в некоторых категориях уже определились лидеры, а где-то идет крайне напряженная борьба. Отдать свой голос и позвать друзей тоже проголосовать можно до 30 ноября. В этот день голосование будет остановлено, и начнется подсчет голосов. Заходите на сайт премии и отмечайте свои любимые компании!
Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.
Справка:
С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 12 номинациях Премии в категории «Признание». Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.
18 октября стартовал новый этап Премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.
Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.