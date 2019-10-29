В три раза увеличилась площадь пожара в доме на севере Петербурга. Рядом находящиеся коттеджи не пострадали

Возгорание в Приморском районе Петербурга локализовано. Повышенным номерам дан отбой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, локализацию пожару в доме 61, корпус 4 по 3-я линия 2-ой половины в Коломягах дали в 19.43. Тогда ранг возгорания был снижен с второго до 1- «бис».



«В двухэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании происходит горение на площади 700 квадратных метров», – сообщает ведомство.







Ранее в МЧС сообщали, что на 18. 30, когда пожару впервые повысили номер сложности, огнем было объято 200 квадратных метров.





К ликвидации пожара привлечено всего 22 единицы техники и 102 человека личного состава, в том числе от МЧС 17 единиц техники и 68 человек личного состава.