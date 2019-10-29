СМИ: ФСБ задержала на границе с Азербайджаном военное оборудование

Сотрудники ФСБ в Дагестане на границе с Азербайджаном задержали членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандными перевозками. Об этом сообщает «Интерфакс» 29 октября со ссылкой на информированный источник.



«На границе с Азербайджаном в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане сотрудники центрального аппарата ФСБ России и контрразведки поймали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой денег и других веществ. В ходе проведенной операции предотвращен вывоз из России военного оборудования», – сказал собеседник агентства.







Официального подтверждения этой информации пока нет.



