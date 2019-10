Газеты зарубежные, репутация российская. Краснодарский суд разъяснил свое решение по иску Олега Дерипаски к трем иностранным СМИ

Полный текст решения по иску о защите деловой репутации бизнесмена Олега Дерипаски к The Telegraph, The Times и The Nation опубликовал Арбитражный суд Краснодарского края. Как пишет 29 октября РБК, суд объяснил, например, что принял иск бизнесмена к иностранным газетам, так как вред деловой репутации наступил на территории России.



«Поскольку истец постоянно проживает в Российской Федерации, владеет преимущественно российскими активами, следовательно, вред от публикации порочащих сведений наступает на территории Российской Федерации», — поясняется в документе.







Так, из него же следует признание информации газет о том, что истец нарушал закон «совершением нечестного поступка, неэтичным поведением», а также недобросовестно поступал при ведении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, порочащей.





Так, в статье «Связанный с политиками олигарх «заказал убийство банкира» британской газеты The Telegraph Дерипаску обвинили в совершении преступлений, предусмотренных отдельными статьями Уголовного кодекса России.