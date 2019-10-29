Газеты зарубежные, репутация российская. Краснодарский суд разъяснил свое решение по иску Олега Дерипаски к трем иностранным СМИ
Полный текст решения по иску о защите деловой репутации бизнесмена Олега Дерипаски к The Telegraph, The Times и The Nation опубликовал Арбитражный суд Краснодарского края. Как пишет 29 октября РБК, суд объяснил, например, что принял иск бизнесмена к иностранным газетам, так как вред деловой репутации наступил на территории России.
«Поскольку истец постоянно проживает в Российской Федерации, владеет преимущественно российскими активами, следовательно, вред от публикации порочащих сведений наступает на территории Российской Федерации», — поясняется в документе.
Так, из него же следует признание информации газет о том, что истец нарушал закон «совершением нечестного поступка, неэтичным поведением», а также недобросовестно поступал при ведении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, порочащей.
Так, в статье «Связанный с политиками олигарх «заказал убийство банкира» британской газеты The Telegraph Дерипаску обвинили в совершении преступлений, предусмотренных отдельными статьями Уголовного кодекса России.
«В материалах дела отсутствуют доказательства того, что истец привлекался к уголовной ответственности», — отмечается в решении суда. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Конституции России, обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке, напомнил суд. На основании этого суд признал, что публикации в The Telegraph, The Times и The Nation не соответствуют действительности и должны быть опровергнуты».
Справка:
В пятницу, 25 октября Арбитражный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности публикации о Дерипаске в The Telegraph, The Times и The Nation. Суд обязал истцов опровергнуть ранее опубликованные данные.