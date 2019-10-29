Контуженного городом редкого дятла спасли на Васильевском

Два биолога спасли краснокнижного дятла (занесен в Красную книгу Петербурга), попавшего из-за снегопада в нехарактерную для него среду. Птицу буквально вытащили из сугроба.

Историю спасения рассказал «Фонтанке» биолог и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.



«Днем мне позвонил знакомый, биолог Вадим Ноздрюхин. Он гулял с собакой по Наличной улице на Васильевском и увидел, как летит черный дятел — желна. Прямо на его глазах птица ударилась в стекло окна первого этажа и упала в снег», – передает слова друга и коллеги Павел.





Мужчина сразу вытащил дятла из сугроба, спрятал за пазуху и принес домой отогреваться. После чего позвонил Глазкову. Специалист-орнитолог осмотрел по приезду птицу:



«Дятлы устойчивы к удару о предмет в силу своей природы. И желна очухался. Кстати, это оказалась взрослая самочка».

По его словам, черные дятлы чаще всего обитают в лесных массивах за пределами города и в черте Петербурга не встречаются. Возможно, птица оказалась на Васильевском из-за снегопада, и удар случился из-за ослепившего ее в стекле солнца.

Глазков отвез желну в Юнтоловский заказник и отпустил. Он проследил, чтобы птица освоилась в лесу.