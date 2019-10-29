«Чтобы два раза не ездить». Эвакуатор составил пирамиду из автохлама. ГИБДД не одобряет

Свидетелями виртуозной эвакуации старых машин стали жители Центрального района Петербурга.

Днём 29 октября погрузчик на пересечении Старорусской и Новгородской улиц взгромоздил на себя два потрёпанных жизнью отечественных авто. «Чтобы два раза не ездить», – иронизируют пользователи «ВКонтакте». Вниз легли «Жигули» постарше, наверху встали те, что поприличнее.

«Фонтанка» спросила в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, безопасна ли такая транспортировка. Представитель дорожной полиции предположила, что это может быть съемка кино. Во всяком случае, инспекторов рядом нет, а значит, конкретно по этой ситуации сказать что-то сложно. На вопрос, не угрожает ли такая многоуровневая эвакуация другим участникам дорожного движения, в УГИБДД ответили: «Но он же не перевозит, он стоит. Возить нельзя».

Остаётся надеяться, что эвакуаторщик поставил машину на машину, чтобы просто постоять.



