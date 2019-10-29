«С опорой на стихи самого Калашникова». Минпросвещения рекомендует школьникам поговорить о знаменитом оружейнике и научиться собирать автомат

Министерство просвещения предложило школам отметить столетие со дня рождения оружейника Михаила Калашникова 10 ноября. Методические рекомендации по проведению тематических классных часов опубликованы 29 ноября на сайте ведомства.

Среди предложений Минпросвещения — устроить состязания среди школьников по сборке-разборке АК-47 или АК-74. Кроме того, чиновники советуют сравнить детище российского конструктора с американской винтовкой М-16. Впрочем, в классах гуманитарной направленности можно ограничиться и чтением произведений Калашникова и его интервью. Опираться советуют, в том числе, на автобиографические книги и стихи конструктора.

Жизненный путь Калашникова чиновники предлагают изучать последовательно: в начальной школе говорить о его ранних годах жизни, а в старших классах обсудить письмо, которое оружейник написал патриарху Кириллу незадолго до смерти.

«Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже врага?» — говорилось в этом письме.

В ведомстве считают, что изучение создателя АК-47 воспитает в детях чувство патриотизма, а также «сформирует российскую идентичность школьников» и «подогреет интерес к службе в армии».



