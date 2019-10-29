Заброшенный дом горит на севере Петербурга. Пахнет дымом на весь Приморский район

Двухэтажный дом горит в Коломягах. Из-за быстрого распространения огня пожару присвоили повышенный номер.

Первыми о пожаре сообщили очевидцы в сообщество «ВКонтакте» – «ДТП и ЧП». По их словам, дым от пожара виден издалека, а дым почувствовали все жители севера города. В пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили, что возгорание началось около 18 часов 29 октября и уточнили адрес: 3-я линия 2-й половины, дом 61, корпус 4.

«В двухэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 200 квадратных метров», – сообщает ведомство.





В 18.28 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен 1-«бис».

Сведения о пострадавших на данный момент нет. Сейчас на месте работает 17 единиц техники и 68 человек личного состава.