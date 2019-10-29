Между «Счастьем» и «Роллс-ройсом». Женщины трех поколений пострадали в столкновении иномарок в центре Петербурга

Пассажирки иномарки попали в больницу после того, как перекресток у Исаакиевского собора не поделили два «Фольксвагена».

Как сообщает 29 октября пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, столкновение произошло около 16.50 на углу Малой Морской улицы и Вознесенского проспекта. «Фольксваген Поло», за рулем которого был 48-летний мужчина, проехал дилерский центр «Роллс-ройса» и ресторан «Счастье», когда в него врезался следовавший по Вознесенскому проспекту «Фольксваген Пассат» под управлением 19-летнего мужчины.

В аварии пострадали пассажирки «Поло» – женщины 43 и 73 лет и 12-летняя девочка. Их увезли в разные больницы.

Информация об обстоятельствах ДТП устанавливается дорожными полицейскими.



