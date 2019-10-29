Смольный снова хочет подвинуть границу с Ленобластью, чтобы Пулково целиком оказалось в городе. Областные власти готовы торговаться

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил областному коллеге Александру Дрозденко проект допсоглашения, которое уточнит описание границы между двумя регионами. Шесть лет назад депутаты Ленобласти не отдали ни пяди родной земли.

Как сообщает 29 октября 47news, проект был направлен 2 сентября, когда Беглов находился еще в статусе врио губернатора. Речь идет об очередной попытке изменить описание границы Петербурга и Ленобласти так, чтобы передать городу земельный участок площадью 63,4 га, на котором расположена часть взлётно-посадочной полосы аэропорта Пулково. В свою очередь, Дрозденко отправил письмо спикеру областного парламента с просьбой изложить позицию депутатов.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой затянувшейся коллизии. Осенью 2009 года Смольный подписал соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации объектов аэропорта Пулково на основе государственно-частного партнерства. Партнером выступило ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), ему и передали в долгосрочную аренду несколько участков, которые находились в собственности Петербурга. В этом перечне оказалась и неразмежеванная территория в 63,4 гектара, которая находится в Ломоносовском районе Ленинградской области, а если точнее — МО «Виллозское сельское поселение». Этот участок занимает искусственная взлетно-посадочная полоса-1 (ИВПП-1). Ранее сообщалось, что причиной такой ситуации стало расхождение между фактическим расположением границы и ее описанием в «Соглашении об уточнении границы между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью». Этот документ подписали в 2003 году, с тех пор периодически вносят некоторые изменения.

В сентябре 2013 года областные депутаты уже отказались утверждать аналогичное допсоглашение. Какое решение будет принято теперь, неизвестно. Однако собеседники 47news из представителей местной власти отказались отдавать участок — пусть и на словах — бесплатно. «Раз уточнения границ не избежать, я считаю, что нужно учитывать взаимные интересы регионов, и необязательно именно нашего района, – цитирует издание главу администрации Ломоносовского района Алексея Кондрашова. – Если Петербургу нужен кусок Ленобласти, то пусть взамен отдадут нам часть города. Просто так, ради благотворительности, мы от себя отрезать не готовы».



