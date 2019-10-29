Финские пограничники рассказали, когда пустят в Финляндию на шипах

В Финляндию уже смело можно ехать на шипованной резине, несмотря на то, что официально их применение разрешено только с 1 ноября. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии 29 октября.

«В этом зимнем сезоне использование шипованных шин разрешено с 1 ноября 2019 года по 20 апреля 2020 года. Однако шипованные шины могут использоваться в Финляндии, когда этого требуют погодные и дорожные условия. Учитывая текущие погодные условия, пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии настоятельно рекомендует использовать зимние шины», – сообщили в ведомстве.

Сами финны начали «переобуваться» ещё до прихода снега.

«В Финляндии зимние шины будут обязательны для легковых машин и фургонов в декабре, январе и феврале. Это касается и транспортных средств, зарегистрированных за границей. Зимние шины обозначаются символами M + S, M.S или M & S. Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 3 мм», – напоминают пограничники.



