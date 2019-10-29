Заработай играючи. Как монетизировать свое умение играть в видеоигры

Чтобы озолотиться на любимом развлечении, уже даже не нужно быть талантливым художником или программистом. Достаточно просто играть. Так и живут бустеры.

Фото с сайта pixabay.com

Boost в переводе с английского – повышение. Для того, чтобы объяснить, что же именно это такое, нужно вернуться в 1990-е, когда видеоигры только начали становиться массовым увлечением в России. Практически в каждой игре был сложный момент, который никак не удавалось пройти. Например, знаменитая «миссия с вертолетиком» в GTA-3 или непроходимая гонка в Mafia. По счастью, всегда находился какой-нибудь знакомый, одноклассник или сосед, который играючи проходил препятствие в обмен на шоколадку или списанное домашнее задание. По сути, такие люди и были первыми бустерами.

Со временем поле их деятельности изменилось. Игры стали более сложными и структурными, появилась возможность играть через Интернет с другими людьми, и в моду вошли игры с соревновательным потенциалом. Dota, Counter-Strike, World of Warcraft – разобраться в них, чтобы играть на достойном уровне, не так-то просто, но играть все равно хочется. Здесь на сцену и выходят бустеры – они готовы помочь с любыми трудностями в виртуальном мире, но попросят за это реальные деньги. И много.

Кто такие бустеры?

По запросу «бустринг в играх» поисковик выдает множество результатов, в том числе и сайты, где можно воспользоваться услугами геймеров-профессионалов. Порядок цен впечатляет. Например, прокачать вашего героя в World of Warcraft Classic на 60 уровней стоит 395 евро. Работу обещают выполнить за 21 день. На другом сайте за 59 евро вашему игровому персонажу подарят определенного маунта (игровое животное, на котором ездит персонаж). Впрочем, и здесь есть варианты – за 95 евро вам дадут красивого красного козла, а за 159 евро – огромного коня в броне. Конечно, и прокачаться, и найти нужного маунта вы можете сами и бесплатно, но сколько времени у вас это займет – большой вопрос.





«Обычно цены назначает сама площадка, непосредственно бустеру от этой суммы идет примерно 50–60%», – рассказывает Никита. Ему 23 года, и последние два молодой человек профессионально занимается бустингом. Причем не один – у Никиты команда из 30 геймеров. Больше никаких подробностей предприимчивый геймер о себе не рассказывает.

Общаемся мы практически анонимно, через переписку в Telegram. На аватарке у Никиты – персонаж аниме, а вместо фамилии имя персонажа игры Undertale – Дримурр.

По словам Никиты, ценообразование зависит от сложности работы и времени, которое придется потратить бустеру на ее выполнение: «Если бустер сам предлагает свои услуги на форумах, он ориентируется на цены конкурентов и немного занижает их. Из-за этого происходят демпинги цен, и выполнять некоторые заказы приходится за гроши».

Сколько в итоге можно заработать – вопрос слишком абстрактный. Как и в любом фрилансе, все зависит от человека.

«Опытные бустеры могут зарабатывать и до 500 тысяч рублей в месяц, – говорит Никита. – Это супериндивидуально, все зависит от способности соображать, удачи и клиентоориентированности. Не на всякие игры есть постоянный спрос. Например, на мой взгляд, сейчас не очень уже актуальны Counter-Strike, Dota или League of Legends. Возрастной сегмент таких игр – люди от 14 до 20 лет, то есть они неплатежеспособны. Найти людей, которые готовы будут покупать хороший и безопасный буст в таких играх, как иголку в стоге сена искать».

Никита делает ставку на более популярные и новые игры. Например, онлайн-шутеры Apex Legends, Destiny 2 и Overwatch.

Никита попал в игровой бизнес практически случайно. У него была команда друзей, с которыми молодой человек играл в онлайн-игры. Навыки игроков были хорошие, и вскоре Никите написал человек, который был готов платить деньги за то, чтобы команда обучала новичков. Это был реселер – человек, который выступает посредником между бустером и клиентом и берет себе процент от каждого заказа. Никита согласился. То, что началось как подработка, постепенно стало основной деятельностью – Никита закончил университет, уволился с работы, где трудился QA-инженером (тестировал приложения, игры и сайты. – Прим. ред.), и занялся играми в полной мере. В данный момент у команды более 7 тысяч выполненных заказов за почти 2 года работы.





Сейчас бустинг полностью обеспечивает Никиту. Несмотря на то, что молодой человек оформлен как индивидуальный предприниматель и платит налоги, он не считает, что бустинг в России – это бизнес: «Очень мало сервисов в русском сегменте заключают контракты с бустерами, чтобы платить им официальную зарплату. Это лишь подработка, и никто не надеется найти здесь что-то крупное».

По мнению Никиты, куда выгоднее работать на зарубежные компании, но хорошим игрокам это ни к чему. «Думаю, люди, которые умеют хоть немного мыслить и хорошо играют в игры, давно сумели монетизировать свою деятельность», – говорит предприниматель.

Речь идет о, например, стримах – когда геймер в прямом эфире играет в видеоигру, а зрители могут поддержать его финансово, если шоу им нравится.

Как это работает?

Сам алгоритм работы бустера предельно прост. «Мы не ищем клиентов, они сами приходят к нам: через сайты, через знакомых, через форумы», – говорит Никита.

Оплата происходит в зависимости от того, русский клиент или зарубежный. В основном все финансовые операции идут через систему PayPal. Затем клиент передает бустеру логин и пароль от своего игрового аккаунта, и в оговоренное время бустер приступает к выполнению заказа.

Покупатель может следить за выполнением через приватный стрим, например на платформе Twitch. «Но есть и другие варианты, – объясняет Никита. – На некоторых услугах есть опция, когда клиент идет вместе с командой выполнять задание, а не отдает аккаунт».

Такие услуги и правда есть – например, один час поиграть в команде профессионалов в игре Apex Legends стоит 25 евро.

Законно ли это?

Бустинг в России не запрещен, но в других странах дела обстоят иначе. Не рады бустерам и компании – разработчики игр. «Во многих играх это незаконно. В Южной Корее сажают в тюрьму за бустинг в игре Apex Legends», – рассказывает Никита.

По его словам, в играх Dota и League of Legends существуют целые отделы, которые борются за то, чтобы новичкам было приятно играть. Если в игре с неопытными игроками попадется очевидный бустер, его забанят.

«У меня за 2 года карьеры банов не было вовсе, – говорит Никита. – Мы работаем через VPN и не используем никаких посторонних программ. Каждый сотрудник проходит мою модерацию. В самом начале она была наиболее жесткая – я играл против бустеров и лично оценивал их навыки. Сейчас же стало все проще, с помощью трекеров – это сервисы, которые отображают статистику успехов конкретного игрока. Если данные мне нравятся – мы работаем с этим геймером».

При этом, по словам Никиты, в профессиональной среде ходит много слухов: «Я видел и слышал истории от крупных магазинов, что происходила целая серия банов. Причем эти баны были навсегда, что было с игроками дальше – история умалчивает».

Алексей Нимандов,

«Фонтанка.ру»