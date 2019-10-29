«Аллегро» из Петербурга в Хельсинки опоздал почти на три часа, в Петербург – на 105 минут. Финны назвали причину тотальных задержек

Поезд № 784 «Аллегро», который по расписанию должен был прибыть в Петербург в 14:37, добрался из Хельсинки на Финляндский вокзал с опозданием на 1 час 45 минут. В связи с этим поезд №785 отправился в столицу Суоми с задержкой на 59 минут. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба РЖД.

Пассажиры, купившие билеты на утренний поезд из Петербурга, добрались до Хельсинки только к 17:45 мск. По данным онлайн-карты финского железнодорожного оператора VR, опоздание утреннего рейса, который вышел из Северной столицы в 12:09 вместо 10:30, составило более 170 минут.

Расписание «Аллегро» рухнуло из-за проблем на линии электроснабжения на территории Финляндии, недалеко от границы с Россией.





Как рассказали «Фонтанке» в центре управления железнодорожным движением Финляндии, виной всему стала подломившаяся по неизвестной причине опора бетонного электрического столба на отрезке пути между Райпо и Вайниккала (железнодорожный пункт пропуска). Столб накренился под собственным весом, и провода повисли над путями так, что у поездов нет возможности проехать. Контактные провода проходят на высоте шести метров над железной дорогой, сейчас они находятся на уровне 4 – 4,5 метра. Весь день их пытаются заменить. По предварительным данным, работы займут как минимум три часа, движение будет восстановлено примерно к полуночи по Москве.



Неисправность была обнаружена около 7 утра 29 августа. Поезд между Луумяки и Вайниккала был заменен автобусами. Пассажиров доставляют из Лаппеенранты до станции Вайниккала и из Вайниккалы в Лаппеенранту на автобусе.

Отметим, если поезд опоздал по вине перевозчика на 60 – 119 минут, размер компенсации составляет 25% от стоимости билета, 120 минут и более – 50%. Подробнее.