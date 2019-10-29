Отказ от медосвидетельствования заставит виновников ДТП раскошелиться. Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

С 29 октября в силу вступили поправки к закону об ОСАГО. В частности, страховщик теперь сможет взыскивать ущерб с виновника ДТП, если тот отказался пройти медосвидетельствование. Также изменения коснулись электронного полиса.

Согласно поправкам, страховая компания получает право регрессного требования в случаях, если виновник находился в состоянии алкогольного опьянения или находился под воздействием наркотических либо психотропных веществ после ДТП, если он отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения, а также в случае предоставления недостоверных сведений как по электронным полисам ОСАГО, так и по бумажным. То есть страховщик возместит вред пострадавшему, но затем сможет взыскать ущерб с виновника аварии.

В связи с этим президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс рекомендовал автовладельцам проверить свои полисы через сервисы, доступные на официальном сайте РСА, или обратиться к своему страховщику, говорится в сообщении пресс-службы союза.

«Мы провели масштабный эксперимент по поверке полисов ОСАГО с помощью камер на дорогах, который показал, что половина обратившихся в союз получателей «писем счастья» об отсутствии страховки не знали, что ездят с поддельным полисом ОСАГО, дальнейший разбор ситуаций показал, что в ряде полисов содержатся недостоверные данные о транспортном средстве или регионе, которые приводили к занижению цены полиса», – отметил он.





Помимо этого, уточнен порядок предоставления документов о ДТП. По новой редакции закона документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, могут выдавать не только сотрудники полиции, но и «аварийно-спасательные службы, выезжающие на место ДТП, и медицинские организации», передает «КоммерсантЪ».

Так называемую грин-карту, то есть международный полис страхования гражданской ответственности, при поездке на автомобиле за рубеж, как уточняют поправки, водитель должен получить до пересечения российской границы. Сотрудники таможенной службы вправе проверить у водителя полис.

Что касается электронного полиса ОСАГО, то поправки исключают возможность ввода недостоверных данных при его оформлении. Если при заключении электронного договора будет выявлено, что предоставленные сведения недостоверны, то автовладелец не сможет опратить страховую премию, а страховщик сообщит ему о необходимости корректировки заявления. Также изменения конкретизировали, что электронный договор заключается с владельцем машины, а не просто «с лицом».