Совет «сбавить обороты с голубизной» обойдется полиции в 20 млн долларов. Гей-полицейский выиграл суд у начальства

Полицейский Кейт Вильдхабер из американского штата Миссури отсудил у своего начальства 20 млн долларов в качестве компенсации за дискриминацию по причине его нетрадиционной ориентации. Об этом 29 октября пишет BBC News.

Иск был подан еще в 2017 году. Вильдхабер утверждал, что ему якобы 23 раза отказывали в повышении по службе именно из-за его нетрадиционной ориентации. В материалах иска содержится свидетельство о том, как начальник советовал Вильдхаберу «сбавить обороты со своей голубизной», если он хочет сделать карьеру.

По словам Вильдхабера, после его жалоб на этот инцидент его назначили на ночное дежурство в район, максимально удаленный от его дома. Суд присяжных решил, что полицейский стал жертвой дискриминации, а также пострадал от мести начальства, когда пожаловался на притеснения.



