Медведев дал два месяца на предложения по повышению доверия бизнесменов к правоохранителям. Думать будут в МВД, ФСБ и Росгвардии

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД, Минфину, ФСБ и Росгвардии к 16 декабря 2019 года предложить меры по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам. Информация о поручении опубликована на сайте правительства 29 октября.



«Минэкономразвития России, МВД России, ФСБ России и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Следственного комитета Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации представить в Правительство Российской Федерации предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности», – говорится в документе.







Постановление стало частью перечня мер, призванных «ускорить экономический рост» и «направленных на обеспечение координации работы по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года».



