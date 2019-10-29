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Финансы
29.10.2019 18:04
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Как платить кредиты из комы: советы банкиров

Близким не узнать о долгах человека, если он о них не рассказывал и оказался в сложной ситуации. А если речь не идет о смерти и тяжелой инвалидности, то от просрочки не спасет даже страхование жизни.

Как платить кредиты из комы: советы банкиров

Фото с сайта pixabay.com

«Нарушая сроки оплаты, вы нарушаете договор! Хотите узнать последствия? Не думаем». Такую СМС получила от банка молодая мама Кира Шиловская из Петербурга. Однако прочитать ее она не смогла – больше недели назад на отдыхе в Турции она впала в кому. Прочитать это послание пришлось ее матери и друзьям. «Фонтанке» они рассказали про двухмиллионные долги женщины и страховку, которая покрывает долг лишь в случае смерти и инвалидности 1 – 2-й степени. Такое пограничное состояние, как кома, страховкой не предусмотрено. «Фонтанка» спросила экспертов, как смягчить финансовые последствия, если близкий вам человек не может выплачивать долги из-за тяжелой болезни.

Что будет, если заемщик впал в кому или тяжело заболел и перестал платить?

Независимо от причины задержки выплат, ситуация будет развиваться примерно одинаково. Вначале грозные напоминания в сообщениях. Потом настойчивые, регулярные звонки. Сначала заемщику, а потом и его родственникам и другим контактным лицам, например коллегам, с требованием внести ежемесячный платеж.

Одновременно будут начисляться пени и штрафы. В виде фиксированной суммы или процента от остатка долга. А дальше все уже зависит от фантазии кредитора — может последовать судебное разбирательство, с требованием досрочной выплаты кредита, или на горизонте появятся коллекторы.

Как родным и друзьям заемщика узнать про все долги находящегося в коме человека?

В случае, если заемщик заранее не известил своих родных о наличии у него кредитов и задолженностей по кредитным картам, то оперативно узнать о них не получится. При обращении в банк или бюро кредитных историй там, скорее всего, откажутся предоставлять сведения.


Упростить задачу может найденный кредитный договор, доступ к интернет-банку должника в компьютере или смартфоне, а в идеале – нотариальная доверенность на право получать такие сведения за человека. Но кто думает о таком заранее?

Какие действия могут предпринять родные для урегулирования ситуации с банком?

Если близкие обладают информацией о кредите, скажем, из копии кредитного договора – они могут вносить очередные платежи по кредиту за заемщика, рассказал Иван Макаров, пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО. Но для этого им потребуется обратиться в банк с письменным заявлением.

Отчасти помочь может заранее оформленный автоплатеж по кредиту – например, с зарплатной карты. Родные и близкие могут вносить необходимые суммы на счет во избежание просрочек. В идеале – заблаговременно сосредоточить автоплатежи по всем своим долгам на одной карте, чтобы родным не пришлось затем ломать голову.

Поможет ли страхование?

Согласно стандартным условиям договора, например в ВСК, страховым случаем не является событие, наступившее вследствие сердечно-сосудистого, онкологического или иного заболевания, имевшегося у застрахованного до заключения договора.

Как рассказал «Фонтанке» представитель «Тинькофф банка», кредитора впавшей в кому в Турции Киры Шиловской, у нее подключена страховка к кредиту, но она распространяется на получение группы инвалидности или летального исхода в результате несчастного случая. В случае комы страховка не работает.

А в случае нелетального исхода страховка жизни и здоровья заемщика, по словам Макарова, покрывает выплаты по кредиту только в том случае, если больничный лист оформлен на срок свыше 2 месяцев.

Как действовать родным в случае смерти заемщика?

В пресс-службе «Альфа-банка» «Фонтанке» рассказали, что в первую очередь необходимо связаться с банком – каждый случай рассматривается индивидуально. 

Например, банки простили долги семьям погибших в катастрофе Ту-154 в Сочи. В более частных ситуациях срабатывает страховка. В каких-то банки идут на полное или частичное списание долга или временную его заморозку, в других – долг передается по наследству вместе с движимым и недвижимым имуществом заемщика.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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