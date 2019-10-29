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Общество
29.10.2019 17:45
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Падение клубничного короля. Грудинин стал ближе к коммунизму на миллиард

Павел Грудинин, бросивший вызов Владимиру Путину в президентской гонке 2018 года, проиграл дело в Арбитражном суде Московской области, который постановил выплатить 1 миллиард 66 миллионов рублей в пользу акционеров предприятия. В политике со времен президентской кампании у него также лучше не стало.

Главный актив Павла Грудинина, как реальный, так и имиджевый, – это совхоз имени Ленина, который в 90-х был преобразован из государственного предприятия в акционерное общество. Тогда же крепкий хозяйственник начал свои попытки зайти в политику, сначала избравшись в Мособлдуму, а затем вступив в предтечу «Единой России» – партию «Единство». На выборах 2000 года Грудинин идет еще дальше и становится доверенным лицом Владимира Путина.

Однако в начале 2010-х бизнесмен меняет ориентацию, вступая в КПРФ. Среди коммунистов он продолжает эксплуатировать свой имидж крепкого хозяйственника, у которого на сотнях гектаров подмосковной земли продолжает работать передовой совхоз. А к выборам 2018-го он становится единым кандидатом от левых сил.
 

«Сколько я себя помню, жители Москвы ездили за земляникой в совхоз имени Ленина. Нам скоро сто лет. Как говорится, не вы ставили – не вам и снимать», – рассказывал Грудинин «Фонтанке» в 2017 году, мотивируясь примером ездящего на велосипеде директора IKEA. Тогда кандидат от КПРФ в рамках кампании активно показывал журналистам свой совхоз, намекая на то, как при нем может жить страна.



 


Выборы ему выиграть не удалось, однако новичок президентской гонки пришел вторым с 11,77% голосов, обогнав даже постоянного участника этого забега Владимира Жириновского.

На этом амбиции Грудинина не иссякли, и он активно намекал, что попробует сделать цветущий совхоз из Подмосковья, однако и этого не произошло. Сам неудавшийся губернатор рассказывал тогда «Ведомостям»: «Было понятно, что если КПРФ меня выдвинет, то муниципальный фильтр я не пройду. Поэтому они не могли».

В это время клубничному королю приходится обратить внимание на свое предприятие, подпитывавшее все это время его имидж. Бизнес после президентской гонки, по его словам, «лучше или хуже не стал», однако «наездов» стало больше.

В 2018-м Грудинина ждало расставание с экс-супругой после 37 лет брака. Подробности развода стали достоянием программы «Прямой эфир», которую, однако, позже с сайта удалили. Раздел имущества привел к тому, что суд арестовал все акции подмосковного совхоза.

Ирина Грудинина, получившая во время расторжения брака 42-процентную долю предприятия, присоединилась к иску акционеров против бывшего супруга. Вместе они хотели получить 1,1 миллиарда рублей и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды при передаче двух земельных участков совхоза компании «ТТ Девелопмент». В итоге в октябре 2019-го суд частично удовлетворил их требования.

Кроме того, IKEA, руководством которой так восхищался кандидат в президенты, подала иск о взыскании 80 миллионов рублей с компании Грудинина, так как шведам пришлось отказаться от строительства подмосковного гипермаркета из-за земельных споров.

Не задалось в этот период у Грудинина и в политике. Он даже не смог получить депутатский мандат ушедшего из жизни Жореса Алферова, так как ЦИК запретил КПРФ это делать, мотивируя свой вердикт иностранными счетами бизнесмена. Не было единства касательно пребывания главы совхоза в Думе и среди самих коммунистов. Так, Борис Иванюженков призвал однопартийца сначала решить свои проблемы. На доходы Грудинина тонко намекнул и Владимир Путин во время своей «Прямой линии» этого года. «Прежде чем принимать такие решения, надо деньги из офшоров вывести», – заметил бывший конкурент коммуниста, отвечая на вопрос о приглашении в правительство «красного» премьера.

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