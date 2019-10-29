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30.10.2019 10:21
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Фрунзенский район: «перезагрузка»

Фрунзенский район переживает обновление – за последние годы престиж локации заметно вырос и отношение к ней поменялось. Все благодаря грамотному развитию и повышению комфорта жизни.

Фрунзенский район: «перезагрузка»

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

По насыщенности среды и уровню развития инфраструктуры Фрунзенский район на юге города часто сравнивают с Выборгским районом. Спрос на жилье здесь всегда был высоким за счет множества плюсов. Фрунзенский район, как и Выборгский, отличается хорошей экологией и обилием зеленых зон, хорошей транспортной доступностью и достаточной социальной инфраструктурой. Район обжитой, среда здесь сформирована, но жилой комплекс «Новое Купчино» от компании «Строительный трест», расположенный на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта, гармонично встраивается в атмосферу и планировку микрорайона.

В шаговой доступности от ЖК «Новое Купчино» расположились парки Интернационалистов и Героев-пожарных. Последний открылся в прошлом году и сегодня представляет из себя современную зеленую зону для отдыха и спорта. Здесь оборудованы спортивные и детские площадки, прогулочные и беговые дорожки и шесть прудов.

Проект «Новое Купчино» от «Строительного треста» включает в себя 2 352 квартиры, высота домов здесь – 13 этажей. Этот жилой комплекс реализуется в пять этапов строительства. Архитектурное решение комплекса выделяет его на фоне окружающей застройки. Внешне проект выполнен в форме многогранника с тремя вписанными в него корпусами.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Компания «Строительный трест» возводит свои проекты исключительно из кирпича, что обеспечивает шумоизоляцию и особый комфорт внутри квартир – не жарко летом, тепло зимой. Эти же принципы классического кирпичного домостроения использованы и в ЖК «Новое Купчино». Облицовка фасадов будет выполнена из кирпича двух цветов, что в сочетании с декоративными элементами фасадов дает корпусам визуальную легкость, при этом подчеркивая элегантность и строгость внешнего дизайна.

Что касается внутреннего наполнения комплекса, то покупатели могут выбрать квартиры от одной до четырех комнат, площадью от 33,4 кв. м до 118 кв. м. Квартирография объекта включает в себя 958 однокомнатных квартир; 970 двухкомнатных квартир; 400 трехкомнатных квартир; 24 четырехкомнатные квартиры. Квартир-студий в проектах «Строительного треста» нет принципиально, так как компания ориентируется на потребности семейного покупателя.

И для комфортной жизни семей здесь создано все необходимое. Так, в районе ЖК «Новое Купчино» уже работает более 10 детских садов и школ. При этом в составе комплеса также планируется строительство детского сада. Просторные дворы будут оборудованы детскими и спортивными площадками, беговыми и велодорожками, велопарковками. На территории появятся газоны, кустарники и деревья.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Внутренняя территория комплекса будет закрыта от машин. Кстати, на каждую квартиру здесь застройщик предусмотрел одно машино-место: в составе комплекса три многоуровневых паркинга на 1 685 мест и подземный паркинг на 900 мест, в который можно спуститься на лифте с любого этажа. Для гостей – открытые гостевые парковки. Во встроенных коммерческих помещениях на первых этажах комплекса разместятся предприятия сферы обслуживания, магазины, спортивный клуб и ресторан.

Транспортная доступность района становится только лучше. Осенью состоялось открытие новой станции метро «Дунайская», в нескольких минутах от ЖК «Новое Купчино», а это автоматически повышает привлекательность комплекса для покупателей. При этом весь Фрунзенский район славится развитой транспортной сетью – сейчас здесь семь станций метро.

Ввод в эксплуатацию первого этапа ЖК «Новое Купчино» намечен на 2020 год, второго этапа – на 2021 год. Стоимость жилья в проекте составляет от 101 500 рублей за кв. метр, что довольно приемлемо, учитывая столь перспективную локацию.


Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

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