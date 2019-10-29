Куйбышевский райсуд принял иск противницы сноса СКК к Смольному, который отказался признать комплекс памятником

Куйбышевский районный суд Петербурга 12 ноября приступит к рассмотрению иска защитницы СКК Ларисы Лопаткиной к комитету по охране памятников, который отказался включить здание в перечень выявленных памятников. Об этом 29 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Лопаткина попросила признать незаконным отказ комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников включить в перечень выявленных объектов культурного наследия СКК «Петербургский».

В качестве заинтересованных лиц к участию привлекли городское отделение Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) и петербургский Союз архитекторов. В марте организации совместно подали заявление на включение арены в перечень.

В мае Смольный отказался признать СКК памятником, мотивировав решение юным возрастом постройки. По закону, получить охранный статус могут объекты, которым исполнилось 40 лет, либо в том случае, если не меньший срок прошел с даты исторических событий, которые выступают в качестве основания для включения в реестр. В отказе комитет указал, что строительство комплекса завершили в середине 1980 года. В октябре ВООПИиК объявил о находке, которая может стать доказательством в пользу истицы. Был обнаружен акт приемки госкомиссией СКК, датированный 29 декабря 1979 года.





Напомним, СКК «Петербургский» предстоит обновиться к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. В октябре Смольный объявил конкурс на реконструкцию арены. Итоги подведут до мае 2020 года, однако в интервью "Фонтанке" вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов заявил, что город не намерен затягивать с процедурой. По его словам, здание устарело и не отвечает современным требованиям, предъявляемым к подобным объектам. Формулировки конкурсной документации позволяют инвестору менять высоту, этажность, объем и внешний облик здания.

Между тем компания «СКА Арена» уже получила ордер ГАТИ и установила вокруг СКК забор, объяснив это необходимостью проведения инженерно-геодезических изысканий.

О будущем комплекса "Фонтанке" на днях рассказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.