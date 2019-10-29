В центре Петербурга «КИА» врезалась в школу после опасного маневра таксиста

Автомобиль влетел в школу в центре Петербурга днём 29 октября. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По рассказам свидетелей ДТП, «Хёндэ» из автопарка такси «Везёт» выехал на встречную полосу на пересечении Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова, где столкнулся с «КИА Оптима». Удар, судя по фото, пришёлся на правую сторону «корейца». После столкновения он въехал в школу № 265 и остановился на тротуаре. Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.



