«Полковник Акай? Окей!» Российские и турецкие военные обсудили инцидент на сирийской границе. В Минобороны РФ говорят о провокации

После инцидента на сирийско-турецкой границе представители российской военной полиции встретились с турецкими военными. Видеозапись, якобы снятая сразу после ЧП, появилась 29 октября в Интернете.

Напомним, ранее курдские СМИ сообщили, что россияне якобы попали под обстрел турецких вооруженных сил. На видео показана встреча после инцидента. Стороны в отсутствие общего языка обменялись фразами «Полковник Акай?» и «Окей!». В ролике человек, говорящий по-русски, просит через переводчика объяснить, что россияне сегодня «не патрулируют» и «ждут команды руководства». После этого стороны разошлись по своим делам.

Reports on a Turkish shelling against Russian military police in Northern Syria are exaggerated.



Here Turkish and Russian soldiers debate how to conduct joint patrols after the alleged shelling.



