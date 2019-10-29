Происшествия
«Полковник Акай? Окей!» Российские и турецкие военные обсудили инцидент на сирийской границе. В Минобороны РФ говорят о провокации
После инцидента на сирийско-турецкой границе представители российской военной полиции встретились с турецкими военными. Видеозапись, якобы снятая сразу после ЧП, появилась 29 октября в Интернете.
Напомним, ранее курдские СМИ сообщили, что россияне якобы попали под обстрел турецких вооруженных сил. На видео показана встреча после инцидента. Стороны в отсутствие общего языка обменялись фразами «Полковник Акай?» и «Окей!». В ролике человек, говорящий по-русски, просит через переводчика объяснить, что россияне сегодня «не патрулируют» и «ждут команды руководства». После этого стороны разошлись по своим делам.
Reports on a Turkish shelling against Russian military police in Northern Syria are exaggerated.— Rag?p Soylu (@ragipsoylu) October 29, 2019
Here Turkish and Russian soldiers debate how to conduct joint patrols after the alleged shelling.
Turkish colonel says a joint patrol possible tomorrow pic.twitter.com/yVsnEimOTT
Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, никакого обстрела не было. Рядом с российскими бронеавтомобилями на пункте перехода «Дербисия» на сирийско-турецкой границе взорвали неустановленное устройство. Неизвестные якобы пытались сорвать встречу военных России и Турции. «Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны», – заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон. Он уточнил, что пострадавших среди российских военных нет.
Справка:
22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции, на которой был принят меморандум о взаимодействии. 24 октября СМИ рассказали о 276 российских военных полицейских и 33 единицах военной техники, которые отправят в арабскую республику. Военные из РФ должны были начать патрулирование на севере Сирии.
До встречи в Сочи Анкара провела в Сирии военную операцию под названием «Источник мира», которая была направлена и на борьбу с курдами, которых в Турции считают террористами.