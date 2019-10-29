ГАРАНТ представляет инновационную продуктовую линейку ГАРАНТ-LegalTech

Система ГАРАНТ

Компания "Гарант" представляет ГАРАНТ-LegalTech – современный инструмент автоматизации правовых задач. Это принципиально новые продукты по упрощению рутинных операций, поиску необходимой информации, дистанционной правовой поддержке, оценке судебных рисков, помощи в составлении правовых документов, которые позволяют сделать профессиональную жизнь специалиста проще и эффективнее.

Сегодня ГАРАНТ-LegalTech состоит из следующих компонентов:

1. "Сутяжник" – аналитическая система по подбору судебной практики.

2. Конструктор правовых документов – сервис по автоматизации процесса составления документов.

3. Экспресс Проверка контрагентов – комплексная информация о контрагентах.

4. Экспресс Тендер – сервис по мониторингу площадок и контролю участия в закупках.

5. Экспресс Согласование – инструмент, позволяющий навести порядок в бизнес-процессах согласования любых документов, требующих визирования несколькими сотрудниками организации.

6. Гарант Диск – позволяет создать собственную облачную базу документов, доступных в одном клике из Интернет-версии системы ГАРАНТ.

7. Гарант Коннект – позволяет использовать в своем ПО для автоматизации процессов или на своем сайте возможности системы ГАРАНТ по поиску и обновлению документов.

8. Онлайн Патент Стандарт – сервис, позволяющий управлять портфелем товарных знаков и патентов.

9. Интернет-семинары – удобный и быстрый доступ ко всем доступным на текущую дату записям Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров с авторитетными лекторами России.

Все эти сервисы направлены на разнообразные рабочие процессы, поэтому профессионал найдет для себя интересные ему инструменты.

Внедрение этих высокотехнологичных инструментов поможет не просто повысить эффективность рабочих процессов, но и открыть для себя новые, недоступные ранее профессиональные возможности.

Для получения подробной информации по услугам обращайтесь

к официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru