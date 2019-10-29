Пока суд разбирался с проломленной головой петербуржца, его обидчик раскроил череп школьнику. Потерпевшие попросили о милосердии

В три года колонии оценено жестокое избиение школьника в Красносельском районе Петербурга. 28-летний монтажник, за три месяца до этого проломивший голову другому прохожему, привычно покаялся и нашёл в потерпевших сочувствие.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 29 октября, Красносельский районный суд признал Дениса Епишева виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Утром 19 апреля он свёл к насилию перепалку с 17-летним школьником у супермаркета на проспекте Ленина, 70. Юноше не меньше четырёх раз досталось по голове, как минимум по удару пришлось в туловище и колено. Епишев избивал кулаками, ногами и неустановленным твёрдым предметом.

Подсудимый признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке, который исключает максимальное наказание. Потерпевший, который залечивал синяки и травмы головы вплоть до расхождения швов черепа, не возразил.



«Представитель потерпевшего просил суд назначить Епишеву мягкое наказание», – уточнили в пресс-службе. Суд 22 октября назначил три года в колонии общего режима и удовлетворил гражданский иск на 50 тысяч – столько потребовалось на лечение и замену испорченной одежды.







Денису Епишеву недавно исполнилось 28 лет, у него неполное среднее образование, работа монтажника и третья судимость. Незадолго до нападения на школьника он получил условно за наркотики, двумя неделями позже в том же Красносельском суде слушал приговор за жёсткое общение с прохожим. В конце января после встречи с кулаками Епишева мужчина попал в больницу с сотрясением мозга, переломом свода черепа, носа, глазницы и отсутствием двух зубов. Потерпевший также попросил суд не наказывать обидчика строго. Епишева тогда приговорили к году лишения свободы, с учётом всех наказаний ему назначили 3 года и 2 месяца.



