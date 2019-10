Еще с ФСБ рассчитаться надо. Кто удерживает на плаву судостроительный завод «Алмаз»

Смольный выдал судостроительной фирме «Алмаз» заключение о соответствии проекта научно-инновационного центра. Он появится на Петровском проспекте на площади в 3 га.

О том, что завод намерен не только сохранить производство на Петровском острове и усилиться научным центром «Фонтанке» рассказал председатель совета директоров «Алмаза» Леонид Грабовец. По его словам, в этом центре более 100 специалистов будут проводить исследования в сфере судостроительной механики, скорости и других областях. В здании также планируют построить небольшой испытательный бассейн. Остается получить разрешение архитектурных властей. При этом главная интрига – в том, кто именно сейчас контролирует завод.

Научный центр решено построить в промзоне на Петровском, а не на Васильевском острове, второй площадке «Алмаза», рассказал Грабовец 30 октября «Фонтанке». Он пояснил, что локация обусловлена необходимостью «привязать его ближе к кораблям» – к месту, где проводятся все основные работы. Сроков Грабовец не назвал, но обещал, что это будет «быстро».

«Мы сейчас будем искать подрядчика, объявлять конкурс, тогда и сможем вам сказать сроки», – пояснил Грабовец. Стоимость проекта он смог назвать лишь приблизительно: «Я думаю, более 100 миллионов».

«Алмаз» поджимают соседи

Разговоры о скором закрытии «Алмаза» и полной застройке Петровского острова элитным жильем, ходят уже более 10 лет с тех пор, как часть акций «Алмаза» в 2006 году приобрели структуры ПО «Ленстройматериалы» (ЛСМ) бизнесмена Дмитрия Игнатьева. Тогда же новые акционеры заявили, что 40 га острова будут застроены элитным жильем. Сам Игнатьев, неизменный резидент рейтинга петербургских миллиардеров, в 2010 году говорил, что на переезд завода с Петровского острова отводится 5 лет. Этот же срок тогда подтверждал и Леонид Грабовец.

По данным Росреестра, несколько участков земли, на которой расположен «Алмаз», между Петровским проспектом и Малой Невой сейчас принадлежит закрытому паевому фонду (ЗПИФ) недвижимости «Петровский». Его связь с «Ленстройматериалами» напрямую не видна, а кто является держателем паев, – и подавно. Есть лишь косвенное подтверждение того, что оно может иметь отношение к Дмитрию Игнатьеву: учредителем ЗПИФ в СПАРК указано ООО «УК «Профинвестиции», которое контролирует Игорь Вишняков. Ранее он был гендиректором того самого ООО «Айленд», а также входил в руководящие органы других предприятий на Петровском острове, которые скупались в интересах «Ленстройматериалов».

Сейчас площадь завода, которая переходила во владение новых акционеров, по данным Росреестра, сократилась почти в два раза до 8,1 га. Остальное раскупили застройщики.

Ближайшими соседями судостроителей по набережной Малой Невы являются жилые комплексы The one и «Петровский квартал на воде» от Setl City и ЖК «Петровская доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ». По данным Росреестра, ООО "Альянс сити строй" (Setl City) официально оформил на себя участок для ЖК The one только 30 сентября. АО «Эталон ЛенСпецСМУ» купило два смежных участка под жилье и детсад через ООО «Остров» (принадлежало замгендиректора ОАО «ПО «Ленстройматериалы» Юрию Макарову) – в январе 2018 года.

Помимо них, землю Петровского острова делят весомые игроки на девелоперском рынке: Группа RBI (ЖК «Петровская Ривьера»), ГК «Кортрос» (апарт-отель Royal Park), «Строительный трест» (ЖК Ostrov, апартаменты Avatar), «Группа ЛСР» (ЖК Neva Haus, Neva Residence, апарт-отель Neva Art).

Леонид Грабовец уверен, что подобное соседство не помешает его завода работать на Петровском острове еще как минимум 10 лет: судостроители обеспечены заказами на ближайшие пять лет и останавливаться не планируют.





Прятки с неизвестными

Выручка ПАО «СФ «Алмаз» за 2018 год составила 6,7 млрд рублей, а чистая прибыль – почти 400 млн рублей. Согласно данным собственного раскрытия информации, сейчас 44,7% акций завода принадлежит ООО «Айленд» Дмитрия Игнатьева, а у Леонида Грабовца – 0,06%. Владельцы остальных акций, у которых в руках может быть контроль над предприятием, публично не раскрываются. На прямой вопрос о том, кто именно выбрал его в совет директоров и назначил его председателем, Леонид Грабовец туманно говорит лишь, что это москвичи, не уточняя, о ком идет речь.

Загадочности добавляет и история с партнерами «Ленстройматериалов», которые в 2006 году приобретали акции «Алмаза». Дело в том, что тогда непосредственным покупателем стал фонд Nevsky Capital Partners, созданный ЛСМ совместно со структурами «КИТ Финанс». Спустя два года после этой сделки, в кризис 2008 года «КИТ Финанс» за 100 рублей достался ОАО «РЖД» эпохи Владимира Якунина. И судьба многих из активов инвесткомпании осталась туманной. Сейчас ООО «Айленд», которое представляет ЛСМ, принадлежит лишь 44,7% акций «Алмаза». Кому в результате оздоровления «КИТ Финанса» силами менеджеров Владимира Якунина, перешли остальные акции, неизвестно.

Понятно лишь, что в работе завода заинтересованы весьма влиятельные силы, и один из главных их аргументов – обороноспособность страны.

Первый сторожевой корабль проекта 22120 для погранслужбы ФСБ «Алмаз» начал строить в 2007 году. С тех пор по этому проекту их было построено как минимум пять. Как писали СМИ, только в 2019 году «Алмаз» спустил на воду два построенных по заказу ФСБ патрульных корабля Забайкалье» и «Таймыр». Также, по данным СМИ, в этом году предприятие достраивает плавучий кран проекта 02690 по заказу Минобороны РФ, а в следующем – должно будет передать заказчикам два таких крана.

«У меня же внук, [ему] 10 лет. Я думаю, что он придет еще работать сюда, на «Алмаз», – поделился мнением Грабовец. – Будет ему 20 [лет] и придет тогда на работу <...> у нас заказов на пять лет [вперед] уже подписанных. Подписанных и денег полученных».

Глава совета директоров СФ «Алмаз» не видит ничего страшного в потере территорий и допускает, что земля завода может еще уменьшиться в будущем. «Главное, что у нас основные площади остаются – два эллинга на морском заводе (Морской завод «Алмаз» на Уральской улице. – Прим. ред.), два эллинга здесь у меня (на Петровском острове. – Прим. ред.). Так что хватит. Была бы работа. А она есть», – считает Грабовец.

