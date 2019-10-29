А помидор смог. Российский томат вышел победителем из продуктового эмбарго — все равно не едят

Единственным успехом импортозамещения названы три продукта. В списке победителей — помидор. Российский, обыкновенный, он заполнил прилавки. А покупатель изменяет с южанами.

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Помидоры, свинина и птица — флагман и гордость национального производителя, этот вывод содержится в исследовании РАНХиГС и ЦЭФИР. Цены на эти продукты вернулись в 2013 год на фоне роста собственного производства. «Фонтанка» проверила на примере самого народного овоща – томата. Корреспондент посетила крупнейшие торговые сети и продуктовые рынки и выяснила, откуда поставляются помидоры в Петербург, сколько за них просят и какие самые вкусные.

– Помидоры красные? Если будут не красные, я на вас обижусь!

– Хорошо.

– Ты чего такой сердитый сегодня? Мандарины сладкие?

Типичная беседа покупателя и продавца на Сенном рынке в центре Петербурга. Здесь минимальные цены и среднее качество – идеальное сочетание для тощего кошелька и кризисных состояний экономики. Азербайджанские томаты тут предлагают по 30 – 50 рублей в ноябре, летом – от 20 рублей за килограмм. Узбекские чуть подороже – от 100 рублей. И это все равно абсолютный минимум, которого редко достигают федеральные торговые сети. Большая часть томатов на Сенном рынке из Азербайджана, но есть и российские – из Крыма, Дагестана и Карачаево-Черкесии.

Представленные в Петербурге ретейлеры делают акцент на продукции крупных российских тепличных комбинатов, бум строительства которых пришелся на послесанкционные годы. В «Пятерочку», например, томаты поставляют не только из Ленобласти (агрофирма «Выборжец»), но и из средней полосы: это теплицы Белгородской, Калужской, Новгородской и Московской областей. Там производством томатов занимаются компании «Тепличный комплекс Белогорья», «Агро-инвест», «Трубичино» и «Агрокультура Групп». Представлены также азербайджанские помидоры ООО «Баку Агропарк». Минимальная стоимость – 129 рублей за килограмм.





Spar предлагает урожай волгоградской теплицы «Агрофреш», новгородской «Трубичино», а также продукцию холдинга «Экокультура», который выращивает овощи в Пикалево. Минимальная цена кило – те же 129 рублей. Максимальная – 349 рублей, за эту сумму предлагаются томаты из Узбекистана. Из импортных на полках также марокканские черри за 99 рублей/стакан в четверть килограмма.

«Дикси» сотрудничает с карачаево-черкесским агрокомбинатом «Южный» (входит в агрохолдинг «Степь»), вологодским комбинатом «Тепличный», волгоградским комплексом «Волжский», а также с пикалевским филиалом «Экокультуры». Торговая сеть «Лента» предлагает томаты под брендом «Котоовощи» белгородской теплицы «Гринхаус» (300 рублей за кило), азербайджанские помидоры за 210 рублей, крымские розовые за 360, а также безымянные томаты за 126 рублей.

Генеральный директор «Агрокультуры групп» Владимир Чернышев выбирает продукцию из теплицы своей компании либо томаты из Узбекистана, «потому что они вкусные». «Я не думаю, что мы заместили импорт томатов, огурец – еще куда ни шло. У нас помидоров очень много из других стран, из Турции например. Но и в российских условиях можно вырастить вкусные томаты, это особые сорта. Искусственное солнце, конечно, не в состоянии заменить настоящее на 100%, но мы подбираем определенные сорта, которым достаточно освещения, они тоже вкусные», – настаивает руководитель предприятия. Владимир Чернышев отмечает, что цена помидоров от производителя варьируется сегодня от 20 до 200 рублей за килограмм в зависимости от сорта и сезона.

В 2018 году петербуржцы съели 453 тыс. тонн овощей, включая бахчевые, следует из статистики Петростата. Потребление овощей составило 84 килограмма на душу населения Северной столицы.

Согласно данным таможенной статистики, основные поставщики помидоров в Россию Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Иран, Марокко, Турция и Узбекистан. Безусловные лидеры в 2018 году – Азербайджан (170 тыс. тонн) и Марокко (91,6 тыс. тонн). Дальний Восток и Сибирь питаются китайскими помидорами – оттуда в 2018 году поставлено 88 тыс. тонн.

То же ведомство нам сообщает, что самые дешевые помидоры в прошлом году были из Армении (в среднем по $0,61 за кг). Узбекские томаты обходились оптовикам в среднем по $0,75 за кило. Братья-белорусы посылают нам этот овощ в среднем по $0,86 за кг. Самые дорогие из зафиксированных таможней помидоров – марокканские. Цены на них за два года почти не выросли: $1,34 – 1,37 за кг. Правда, Владимир Чернышев не советует верить таможенной статистике, вспоминая среднюю температуру по больнице, которая редко показывает реальную ситуацию.





Управляющий Калининской овощебазой Борис Шифрин считает самыми вкусными помидоры из Азербайджана: «Их ни с чем не сравнить, потому что томат растет у них под открытым небом, а наши регионы, и в первую очередь Северо-Запад, это тепличная продукция, которая выращивается в закрытом грунте».

Арендаторы овощебазы предлагают покупателям томаты, выращенные под Петербургом в агрокомплексе «Выборжец», а также продукцию из Азербайджана, Турции и Узбекистана. «У азербайджанских томатов в конце августа – сентябре самый ходовой период, когда очень много продукции у нас на рынке. В розницу она стоит от 150 до 250 рублей, в зависимости от калибра и свежести», – отмечает Борис Шифрин.

Генеральный директор фруктово-овощного рынка «Айбарус» Максим Донцов с ним не согласен, отдавая первенство российской продукции. «По вкусовым качествам они однозначно лучше. Вырастить томат в Санкт-Петербурге очень сложно, потому что это теплолюбивое растение, которое требует много солнца. Но если речь о теплице, то разница только в цене. При этом в открытый грунт добавляют химических добавок не меньше. Самый вкусный томат может вырасти только у вас в огороде, когда вы знаете, какой водой вы их поливаете и чем удобряете».

Рынок работает со многими российскими теплицами, в числе которых комбинаты «Выборжец», «Экокультура», «Южный» и предприятие кубанской группы «Агроком», но отказываться от зарубежной продукции не планирует. «В любом случае полностью заменить импорт на зимний период возможности нет у наших производителей, как бы ни хотелось. Это признать надо, поэтому Марокко и Турция, не в таких объемах, как раньше, но выходят, грузятся, плывут, едут», – отметил Максим Донцов.

Юлия Куликова,

«Фонтанка.ру»