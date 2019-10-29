Грузовик снес светофор на проспекте Наставников. Выделенка и огороженный тротуар не спасли

В Красногвардейском районе Петербурга жертвой ДТП днем 29 октября пал светофор. Грузовой фургон решил прикинуться пешеходом и заехать на тротуар.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Наставников грузовой фургон Hyundai свалил установленный на пешеходном переходе светофор. При этом стоял тот на тротуаре на трамвайной «выделенке», которая к тому же обнесена металлическим ограждением.

Автомобилю тоже досталось – у него оторван бампер, разбита кабина со стороны пассажира и покорежена пассажирская дверь. О пострадавших не сообщается.



