Группа «Эталон» заняла 2 место в списке надежных застройщиков России

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» заняла 2 место в ТОП-20 надежных застройщиков страны, составленном Forbes.

Для рейтинга надежности российских застройщиков были отобраны 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья в эксплуатацию за последние три года. Эта информация собирается и публикуется Единым реестром застройщиков. Затем была сформирована выборка из 20 девелоперов, выручка которых за 2016-2018 годы превысила 50 млрд рублей.

Девелоперы ранжировались по 7 параметрам на основании финансовой информации, полученной от компаний: выручка за последние три года, рост выручки, совокупный ввод в эксплуатацию за 2016-2018, чистый долг, задержка ввода, прозрачность – публичные компании и компании с кредитными рейтингами получили более высокий балл, иски – отношение суммы требований, поданных к компаниям девелопера в арбитражные суды, к их выручке. По итогам оценки всех параметров Группа «Эталон» набрала 73,94 балла, заняв 2 строчку рейтинга.

Группа «Эталон» работает на рынке недвижимости 32 года и фокусируется на проектах комфорт, бизнес и премиум-класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За это время Компания ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м. недвижимости. Активы Группы «Эталон» включают 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок, а их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4 млн кв. м. Компания является публичной – начиная с 20 апреля 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.