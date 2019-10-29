ЖК BauHaus номинирован на звание лучшего дома бизнес-класса

Предоставлено компанией Bau City

Жилой комплекс BauHaus, ставший архитектурной доминантой Московского района, номинирован на звание «Лучший построенный ЖК премиум или бизнес-класса» архитектурной премии «Золотой Трезини».

Конкурс уже второй год проходит при поддержке Генерального консульства Швейцарии, Комитета по градостроительству и архитектуре и КГИОП и выбирает лучшие дома в России.

BauHaus – дом класса бизнес-лайт, где можно наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры. Энергоэффективность дома подтверждена платиновым сертификатом Green Zoom: в BauHaus реализованы сложные инженерные решения, многие из них применены впервые в России. Фасад дома облицован португальской терракотой NBK и декорирован LED-подсветкой. В квартирах установлены немецкие окна Gealan–KUBUS (коэффициент их энергоэффективности равен 1,14, что в два раза выше, чем требуется по строительным нормативам), а на лоджиях – тёплое панорамное остекление. Входная группа и этажи выполнены в стиле музея Porsche. Благодаря использованию качественных материалов и технологий дом был признан объектом «экстра-класса» немецким журналом FASSADE Technik und Architektur.

За комфорт и инновации здесь отвечают зарядные станции ABB для электрокаров, автоматический сбор данных со счётчиков, планшеты Urmet с возможностью управления системой «Умный дом», двойная фильтрация воды, круглосуточный ресепшн.

Во дворе дома – скандинавский сад, с карельскими валунами, геопластикой, хвойными деревьями и десятками видов растений. Для отдыха предусмотрена зона для воркаута и игровой комплекс с оборудованием для городского альпинизма.

ЖК «БауХаус» – стал примером нового подхода к строительству, где сочетаются преимущества премиум-дома и разумная стоимость квартиры. Станет ли BauHaus лучшим построенным проектом премиум- или бизнес-класса – в ноябре решат международные эксперты конкурса «Золотой Трезини». Но уже сейчас свой выбор в пользу флагманского проекта Bau City сделали покупатели – в доме осталось всего 18 квартир, которые в ноябре можно купить на специальных условиях.

ЖК «БауХаус» – застройщик ООО "БАУ СИТИ", проектная декларация на сайте https://b-haus.ru