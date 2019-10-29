Водители в заснеженном Петербурге «греются» друг о друга. На Бассейной притерли «скорую», на Просвещения – автобус

Петербургские водители не могут разъехаться друг с другом на мокрых от растаявшего снега дорогах и собирают пробки. А также мешают общественному транспорту.

Днем 29 октября на пересечении проспектов Энгельса и Просвещения притерлись автобус 121-го маршрута и грузовая «ГАЗель», сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий. Легкое ДТП затруднило движение на перекрестке, добавляет он.

Впрочем, по словам других автомобилистов, движение «там и так все время затруднено». «Стрелочку там сделали и две полосы налево)). Теперь вечерами этот перекресток в прямом направлении вообще не проехать», – отмечает участница группы Анна.





А примерно за час до этого на Бассейной улице, около ТРК «Радуга», у пересечения с проспектом Космонавтов, легковушка притерлась с машиной скорой помощи. ДТП остановило троллейбусы, а водитель одного из них, пытаясь объехать аварию, сорвал провода.

«Часть проводов упала на припаркованную машину. Многие объезжают по пешеходной дорожке вдоль подъездов и по встречке», – добавляет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец.