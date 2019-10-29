Намудрили. Об исчезновении казенных денег спросили директора областного интерната

Задержанием закончились днем 29 октября обыски в комитете по соцзащите Ленобласти и в лодейнопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На разговор со следователями принудительно поехала директор учреждения Светлана Мудрова.

Об этом сообщает издание 47news. Ранее журналисты пытались связаться с Мудровой, но ее телефон был выключен.

О задержании на двое суток директора дома-интерната в Лодейном Поле официально заявил региональный Следком. По его версии, Мудрову подозревают в крупной растрате с использованием служебного положения. Следствие также намекает, что впереди задержания «иных заподозренных лиц».

Суть дела такова: в конце 2018 года в интернате потратили не по назначению 660 тысяч рублей. Деньги были переведены в счет оплаты девяти договоров с индивидуальным предпринимателем — на организацию культурно-массового досуга подопечных интерната. Однако обязательства по ним фактически выполнены не были. Якобы средства пошли на празднование Нового года сотрудниками. Уголовное дело возбуждено по статье о растрате в крупном размере с использованием служебного положения.



