«Какой он огромный, боженьки!» В Калининграде рыбак поймал карпа весом 26,4 килограмма

Житель Калининграда Алексей Загородный поймал карпа весом 26,4 килограмма. Об этом 28 октября сообщил его напарник по рыбалке в соцсетях. Гиганта выловили накануне на «одноименном» – Карповом – озере.

Изданию «Новый Калининград» сам рыбак рассказал, что гигантский обитатель озера клюнул на волосяную оснастку – специальный шарик диаметром 15 мм. Герой вытаскивал свою добычу около 30–40 минут. После того, как карпа взвесили, калининградец закричал от восторга. Женщина рядом тоже не удержалась: «Какой он огромный, боженьки!» Электронный безмен показал ни много ни мало 26,4 килограмма. Рыбаки полагают, что ему около 30 лет.

После небольшой фотосессии гигант был отпущен восвояси. «Этих рыб немного в Калининградской области. Вылавливая их, мы можем нарушить популяцию, поэтому важно отпускать их. Иначе наши дети будут знать о существовании карпов только по рассказам взрослых», — считает Алексей Загородный.

Карп – пресноводная рыба, которая способна дожить аж до 50 лет. За это время она набирает фантастический вес. Например, самый большой представитель этого вида был выловлен в 2015 году в Венгрии. Он весил 48 килограммов.



