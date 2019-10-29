Сотрудники магазина заставили девочку раздеться до белья. Теперь их проверяют следователи

Следователи в Горном Алтайске проверяют сообщения СМИ о том, что сотрудницы магазина косметики неправомерно обыскали девочку, заподозрив ее в воровстве. Об этом 29 октября сообщили в СК по региону.

По предварительной информации, инцидент произошел 26 октября в торговом центре «Западный». Как рассказала местным СМИ мать подростка, ребенка начали проверять, поскольку при выходе сработала электронная рамка. Девочку сначала обыскали прямо при посетителях, а потом заставили раздеться до белья в отдельном помещении. Найти ничего противозаконного им не удалось.



