Трусова, Щербакова и Косторная — главные неудачницы в истории фигурного катания. Сейчас все объясним

Российские фигуристки нового поколения продолжают громить соперниц и даже превосходят лучшие результаты Евгения Плющенко. Однако отдел спорта «Фонтанки» считает необходимым им посочувствовать: несмотря на то, что прямо сейчас Трусова, Щербакова и Косторная творят историю, не факт, что они когда-нибудь станут олимпийскими призерами.

Александра Трусова/Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вслед за Анной Щербаковой свой этап Гран-при выиграла другая ученица московского тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова. 15-летняя фигуристка сделала это еще более эффектно. Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на Skate Canada, и несмотря на падения с четверного сальхова, получила 166,62 балла в произвольной программе и итоговый балл в 241,02 — два новых мировых рекорда.

Еще пара цифр для осознания исторического момента:

– 166,62 – это на 8 баллов выше прошлогоднего эталона Загитовой;



– 100,20 балла за технику – в этом сезоне больше только у Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен, золотого и бронзового призеров Олимпиады-2018 в мужском (!!!) катании.

Более того, на Олимпиаде-2006 Евгений Плющенко, завоевавший золото, проиграл бы в произвольной программе и Трусовой, и Щербаковой, и Косторной, если бы их выступление считали с мужским коэффициентом (в мужской программе это 2,0, а в женской – 1,6): 167,67 балла Плющенко против 184,48 у Трусовой, 177,14 у Щербаковой и 175,51 у Косторной. Сомнений уже не осталось — ученицы Тутберидзе двигают вперед все мировое фигурное катание, хоть женское, хоть мужское.





«Трусова фантастическая. Невероятная девочка, особенная фигуристка. В России много невероятных фигуристок: Трусова, Щербакова, Валиева, Канышева. Они прыгают много четверных, не используя много энергии при этом. В этом плане они похожи на меня. У них есть чему поучиться. С удовольствием буду наблюдать за ними», – рассказал Ханю, поразив российских болельщиков тем, что он знает 13-летнюю Валиеву и 14-летнюю Канышеву — еще двух подопечных Тутберидзе.

На днях на Первом канале вышел сюжет про Трусову, где она призналась, что больше всего мечтает выиграть Олимпиаду. Проблема в том, что шансы на это у фантастической фигуристки, как показывает практика, минимальны.

Так называемое чемпионское окно в женском фигурном катании теперь составляет всего пару лет (а в случае, например, Алины Загитовой это был вообще один год): нужно успеть выиграть максимально много до того, как тело спортсменки начнет естественным образом меняться в период полового созревания.

Через это уже прошли олимпийская чемпионка в командных соревнованиях 2014 года Юлия Липницкая, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева и сейчас проходит чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова. Липницкая, пытаясь удержать тело в «детских» объемах, довела себя до анорексии, от которой потом долго и мучительно лечилась в Израиле. Сейчас её выступление можно увидеть только в шоу. 19-летняя Медведева изо всех сил старается, но получается пока так себе.

17-летняя Алина Загитова все еще держит марку, но уже проигрывает вчерашним юниорам. Понимая неумолимость взросления и наступления честолюбивых дублеров, Медведева все лето откатала в коммерческих шоу. Загитова недавно тоже объявила о своем участии в представлении Татьяны Навки «Спящая красавица».

«Можно ли сказать, что Трусова лидер на долгие годы? Нет. Мы видим, что ротация девушек очень высока. Ей 15 лет, впереди — формирование и большой и сложный этап. Не будем говорить ни о каких долгих годах, говорим только об этом сезоне, и в нём главный фаворит – Александра Трусова», – комментировал победу Трусовой серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух.

Очевидно, что с Трусовой за предстоящие три года может произойти то же самое (и даже не один раз), что в свое время произошло с Медведевой. Евгения два года перед

Олимпиадой-2018 выигрывала всё, но в самый важный, олимпийский сезон на её пути встала дебютантка Алина Загитова, которая с ходу выиграла Олимпиаду. Больше у Медведевой такого шанса в жизни не будет. Впрочем, как и у Загитовой.

А чтобы поставить под сомнения шансы Трусовой, достаточно зайти в инстаграм самой Этери Тутберидзе или официального аккаунта ее команды, где регулярно публикуются видео, как очередная 11-12 летняя девочка крутит четверные прыжки. Смена уже растет.

За комментариями «Фонтанка» обратилась к 28-летней Алене Леоновой, одной из главных долгожительниц российского фигурного катания. Леонова — серебряный призер чемпионата мира-2012 и победительница Универсиады-2015. На чемпионате России-2019, где весь пьедестал заняли Щербакова (золото), Трусова (серебро) и Касторная (бронза), она стала 12-й.

– Пока сложно что-то прогнозировать, потому что мы понимаем, что Трусова еще не сформировалась, – заявила Леонова. – Никто не скажет, как у них будет проходить период взросления. Вся надежда только на то, что во время этого процесса она, а также другие девочки, ничего не растеряют. Но тут шансы 50 на 50.

– Истории предшественниц нынешних юных фигуристок показывают, что это все-таки очень болезненный процесс, через который без серьезных потерь еще никто не прошел.

– Тут важно поймать момент, чтобы начать себя сдерживать в питании, не позволять ничего лишнего, чтобы не поправиться. Есть еще и другой момент: когда ты начинаешь расти не вширь, а в высоту, начинают серьезно страдать колени. Очень много травм как раз из-за этого. Во время активного роста начинают болеть мениски. Например, по той же Алине нельзя сказать, что она как-то особенно поправилась. Зато она очень сильно выросла. Может, из-за этого у нее и был дискомфорт, из-за которого она не могла совладать со своим телом. Когда ты растешь, появляется раскоординация, и реально очень сложно собрать себя в прыжке.

– К Олимпиаде 2022 года может получиться так, что Трусова уже не в состоянии будет прыгать четверные в таком объеме, и её будут обходить более молодые фигуристки с той же легкостью, с какой она сама сейчас всех обходит. Реальная ли это опасность для нее?

– Опять же, мы не знаем, как у нее пойдет процесс взросления. Но в группе у Тутберидзе, где большинство девочек делают элементы ультра-си, они настолько боевые, что они своего не отдадут. Они будут за каждый балл вгрызаться зубами и пахать так, как никто другой в мире. Это просто у них такой у всех самурайский характер.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»