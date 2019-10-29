К первым снегопадам Петербург еще не принял треть закупленной уборочной техники

Из 471 единицы уборочной техники, которую в кредит закупило ГУДП «Центр», на баланс приняты лишь 214. Остальное должно доехать в течение месяца.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Александр Беглов 29 октября посетил площадку ГУДП «Центр» в Василеостровском районе. Он дал поручение завершить приемку оборудования до 29 ноября. По его словам, это позволит задействовать в уборке более 1700 машин.

Кроме того, Беглов поручил увеличить количество адресов для временного складирования снега со 100 до 150. Должно вырасти и число снегоплавильных пунктов: сейчас их 11 (плюс 7 снегоприемных), но еще одну, производительностью 7 тысяч кубометров в сутки, начинают строить на наб. Обводного канала. В ближайшее время также планируется начать проектирование еще нескольких; в частности, дефицит наблюдается в северной части города.

Закупочную кампанию Смольный объявил после снежной зимы 2018–2019 годов, когда нехватка техники стала очевидной. Всего ГУДП «Центр» получит 471 машину, кредит на 3 млрд рублей выдает Банк «Санкт-Петербург». Кроме 110 тракторов завода «Вихури Рус» более чем за миллиард рублей речь идет о 40 многофункциональных коммунальных машинах «Мультимобиль» (288 млн), 128 машинах для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ на базе трактора «Беларус» 82.1 РФ (211 млн), 74 комбинированных дорожных машинах ЭД300АК на базе трехосного КАМАЗа-65115 (536 млн) и 119 — на базе КАМАЗа-53605 для комплексной уборки протяженных широких улиц в районах с новой застройкой (833 млн). Деньги на погашение предприятие в следующем году получит из бюджета города в виде взноса в уставный капитал.





Напомним, 18 октября петербургское УФАС огласило заключение по поводу так называемого «снежного картеля». Ведомство пришло к выводу, что дорожные предприятия Петербурга, включая ГУДП «Центр», искусственно поддерживали цены на торгах по содержанию улично-дорожной сети и имитировали конкуренцию; при этом действия предприятий координировались Комблагом. УФАС обещало выставить штрафы, которые будут исчисляться сотнями миллионов рублей.